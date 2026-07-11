«فوتبال به خانه برمیگردد»؛ سرودی که ۳۰ سال با رؤیای انگلیس زنده ماند
آهنگ «سه شیر» با جمله معروف «فوتبال به خانه برمیگردد»، نزدیک به سه دهه است که به سرود غیررسمی هواداران انگلیس در تورنمنتهای بزرگ تبدیل شده؛ ترانهای که نه از غرور قهرمانی، بلکه از حسرت، ناکامی و امید دوباره به پایان انتظار از سال ۱۹۶۶ میگوید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر در مسیر رؤیای قهرمانی قرار گرفته و همزمان با صعود این تیم به مراحل حذفی، یکی از آشناترین صداهای فوتبال این کشور دوباره در ورزشگاهها و خیابانها شنیده میشود: «It’s Coming Home».
این جمله بخشی از آهنگ معروف «Three Lions» است؛ ترانهای که در سال ۱۹۹۶ و همزمان با میزبانی انگلیس از رقابتهای یورو ساخته شد. ایده اصلی آهنگ، بازگشت فوتبال به سرزمینی بود که انگلیسیها آن را خانه تاریخی این ورزش میدانند.
فرانک اسکینر و دیوید بدیل، سازندگان این اثر، برخلاف بسیاری از سرودهای فوتبالی، به جای تمرکز بر افتخار و پیروزی، به حسرتها و شکستهای پیاپی تیم ملی انگلیس پرداختند. همین روایت متفاوت باعث شد این آهنگ به چیزی فراتر از یک ترانه مناسبتی تبدیل شود و در حافظه فوتبال انگلیس باقی بماند.
بدیل درباره معنای این آهنگ گفته است: «این آهنگ درباره این است که انگلیس باید برنده شود، چون ما فکر میکنیم فوتبال را به دنیا دادهایم، اما در ۶۰ سال گذشته موفق نبودهایم. این احساس درد و ناکامی در آهنگ وجود دارد.»
از زمان قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶، هواداران این تیم بارها با امید فراوان وارد تورنمنتهای بزرگ شدهاند، اما هر بار با شکلی تازه از ناکامی روبهرو شدهاند. «سه شیر» دقیقاً از همین چرخه میگوید؛ از امیدی که بارها شکسته، اما هرگز کاملاً از بین نرفته است.
این آهنگ در یورو ۱۹۹۶ به یکی از نمادهای اصلی فضای فوتبال انگلیس تبدیل شد و سالها بعد، در مسیر رسیدن این تیم به فینال یورو ۲۰۲۰ که در سال ۲۰۲۱ برگزار شد، دوباره به شکلی گسترده شنیده شد. در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز وقتی انگلیس تا نیمهنهایی پیش رفت، «فوتبال به خانه برمیگردد» بار دیگر به شعار اصلی هواداران تبدیل شد.
با این حال، این جمله همیشه برای رقبا خوشایند نبوده است. پس از شکست انگلیس مقابل کرواسی در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۸، لوکا مودریچ آن را نوعی بیاحترامی دانست، اما بدیل بعدها توضیح داد که این آهنگ نه درباره تکبر، بلکه درباره آسیبپذیری، شکستهای قدیمی و تلاش برای پایان دادن به یک انتظار طولانی است.
حالا در جام جهانی ۲۰۲۶، انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی باید برابر نروژ قرار بگیرد و هواداران این تیم بار دیگر همان سرود قدیمی را میخوانند؛ ترانهای که برای نسلهای مختلف انگلیسیها، ترکیبی از امید، اضطراب و رؤیای قهرمانی است.
اگر انگلیس سرانجام بتواند پس از دههها انتظار قهرمان جهان شود، «سه شیر» معنایی تازه پیدا خواهد کرد؛ اما حتی بدون جام هم، این آهنگ همچنان بخشی جداییناپذیر از فرهنگ فوتبالی انگلیس باقی میماند؛ سرودی برای تیمی که همیشه باور دارد فوتبال روزی به خانه برمیگردد.