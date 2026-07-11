شوک به فوتبال آفریقای جنوبی؛ خودکشی بعد از حذف و فوت مادربزرگ
درگذشت جیدن آدامز، هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی و باشگاه ماملودی سانداونز، تنها چند هفته پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، جامعه فوتبال این کشور را در شوک و اندوه فرو برد.
به گزارش ایلنا، جیدن آدامز، ملیپوش ۲۵ ساله آفریقای جنوبی، که در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی کشورش به میدان رفته بود، درگذشت؛ خبری که با واکنش گسترده همتیمیها، باشگاهها، مقامهای ورزشی و هواداران فوتبال آفریقای جنوبی همراه شد.
براساس گزارشها، جسد این بازیکن صبح شنبه در خانهای در منطقه شوتسکلوف در مرکز کیپتاون پیدا شد. علت مرگ آدامز هنوز بهطور رسمی اعلام نشده و پلیس آفریقای جنوبی تحقیقات خود را درباره شرایط این حادثه آغاز کرده است.
آدامز در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از اعضای تیم ملی آفریقای جنوبی بود و در هر سه مسابقه مرحله گروهی این تیم حضور داشت. او در دیدارهای برابر مکزیک و جمهوری چک در ترکیب اصلی قرار گرفت و در پیروزی یک بر صفر مقابل کرهجنوبی نیز به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد؛ بردی که آفریقای جنوبی را برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی رساند.
تیم ملی آفریقای جنوبی در مرحله یکسیودوم نهایی برابر کانادا شکست خورد و از رقابتها کنار رفت؛ مسابقهای که آدامز در آن به میدان نرفت.
اتحادیه بازیکنان فوتبال آفریقای جنوبی در بیانیهای درگذشت آدامز را «ضایعهای بزرگ» برای خانواده، همتیمیها، باشگاهها، جامعه فوتبال و مردم این کشور دانست و از نقش او در حمل امیدهای ملت آفریقای جنوبی در جام جهانی تمجید کرد.
گایتون مککنزی، وزیر ورزش آفریقای جنوبی، نیز با ابراز تأسف از این اتفاق اعلام کرد فوتبال این کشور یکی از استعدادهای درخشان خود را از دست داده است؛ بازیکنی که از یک چهره جوان و آیندهدار به ملیپوش کامل بافانا بافانا تبدیل شده بود.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نیز با انتشار پیامی، درگذشت آدامز را تنها چند هفته پس از حضور او در کمپین تاریخی آفریقای جنوبی در جام جهانی بسیار دردناک توصیف کرد و به خانواده، دوستان و همتیمیهای این بازیکن تسلیت گفت.
باشگاه ماملودی سانداونز، تیم باشگاهی آدامز، نیز در بیانیهای از درگذشت این هافبک ابراز اندوه کرد و به خانواده، دوستان و همه کسانی که او را میشناختند تسلیت گفت.
آدامز فوتبال حرفهای خود را از استلنبوش آغاز کرد و به نخستین بازیکن آکادمی این باشگاه تبدیل شد که قرارداد حرفهای امضا کرد. او ۱۳۹ بازی برای استلنبوش انجام داد و در سال ۲۰۲۳ همراه این تیم قهرمان جام حذفی کارلینگ شد.
این هافبک جوان در ژانویه ۲۰۲۵ به ماملودی سانداونز پیوست و در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ همراه این تیم به قهرمانی لیگ قهرمانان آفریقا رسید. او همچنین از سال ۲۰۲۲ پیراهن تیم ملی آفریقای جنوبی را بر تن کرد و در مسیر صعود کشورش به جام جهانی نیز نقش داشت.
درگذشت جیدن آدامز، آن هم در اوج جوانی و تنها چند هفته پس از حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان، یکی از تلخترین خبرهای فوتبال آفریقای جنوبی در سالهای اخیر است؛ بازیکنی که آیندهای روشن پیش رو داشت و حالا نامش با اندوهی عمیق در حافظه فوتبال این کشور باقی خواهد ماند.