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فرانسه در پی انتقام از اسپانیا در نیمه‌نهایی جام جهانی

فرانسه در پی انتقام از اسپانیا در نیمه‌نهایی جام جهانی
کد خبر : 1811805
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تیم ملی فرانسه پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴، حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت دارد برابر همان حریف بزرگ اروپایی انتقام بگیرد و یک گام دیگر به فینال نزدیک شود.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا روز سه‌شنبه در دالاس، در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های احتمالی این دوره انتظارش می‌رفت.

این مسابقه برای فرانسه معنایی فراتر از یک نیمه‌نهایی دارد. خروس‌ها دو سال پیش در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴ با نتیجه ۲ بر یک برابر اسپانیا شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند. حالا تیم دیدیه دشان فرصت دارد در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، آن شکست تلخ را جبران کند.

اسپانیا نیز با شرایطی درخشان به این مرحله رسیده است. لاروخا در مرحله یک‌چهارم نهایی با پیروزی ۲ بر یک برابر بلژیک، مسیر خود را تا جمع چهار تیم برتر ادامه داد و حالا به دنبال بازگشت به فینال جام جهانی پس از سال‌ها انتظار است.

فرانسه در صورت پیروزی، می‌تواند برای پنجمین بار به فینال جام جهانی برسد؛ در حالی که اسپانیا تنها یک بار، در سال ۲۰۱۰، قهرمان جهان شده است. همین موضوع حساسیت این تقابل را بیشتر می‌کند؛ مسابقه‌ای میان دو قدرت بزرگ فوتبال اروپا با تاریخی پر از برخوردهای نزدیک و سرنوشت‌ساز.

در تاریخ رویارویی‌های دو تیم در تورنمنت‌های بزرگ، لحظات مهمی ثبت شده است؛ از پیروزی فرانسه برابر اسپانیا در فینال یورو ۱۹۸۴ تا تقابل‌های سال‌های اخیر در لیگ ملت‌ها و یورو ۲۰۲۴. با این حال، فرانسه در تنها دیدار خود برابر اسپانیا در جام جهانی موفق به پیروزی شده و حالا امیدوار است این روند را ادامه دهد.

کیلیان امباپه و اورلین شوامنی از چهره‌های کلیدی فرانسه در این مسابقه خواهند بود و دشان امیدوار است تجربه و کیفیت ستاره‌هایش، مسیر صعود به فینال را هموار کند.

دیدار فرانسه و اسپانیا می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باشد؛ جدالی میان تیمی که به دنبال انتقام است و حریفی که می‌خواهد برتری سال‌های اخیر خود را برابر خروس‌ها تثبیت کند.

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