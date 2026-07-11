هالند؛ نیروی آرام نروژ در جام جهانی
ارلینگ هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها با گلهایش نروژ را پیش نبرده، بلکه با آرامش، کنترل احساسات و رفتاری متفاوت در زمین، به یکی از چهرههای خاص این رقابتها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند در مسیر تاریخی نروژ در جام جهانی، تصویری فراتر از یک مهاجم گلزن ارائه داده است؛ بازیکنی که با وجود فشار مسابقات، حساسیت بازیها و انتظارات بالا، آرامش کمنظیری در زمین دارد و توانسته احساسات خود را به شکلی قابل توجه مدیریت کند.
این ویژگی در دیدار نروژ برابر برزیل بیش از همیشه دیده شد. هالند پس از گلزنی در یکی از مهمترین مسابقات تاریخ فوتبال کشورش، به جای شادیهای پرهیجان و خطر دریافت کارت زرد، با آرامش به سمت تماشاگران رفت و کنترل رفتار خود را حفظ کرد.
آرامش مهاجم منچسترسیتی فقط محصول شرایط این جام جهانی نیست. لارس سیورتسن، زندگینامهنویس هالند، معتقد است این رفتار نتیجه سالها کار ذهنی و تمرین روی کنترل احساسات است. به گفته او، هالند در منچسترسیتی گاهی ناامیدی خود را نشان میدهد، اما در تیم ملی نروژ با توجه به شناختی که از کیفیت و شرایط همتیمیهایش دارد، این احساسات را مهار میکند.
حضور نروژ در جام جهانی پس از سالها غیبت نیز نقش مهمی در ذهنیت هالند داشته است. او در کنار بازیکنانی قرار گرفته که بسیاری از آنها را از دوران نوجوانی میشناسد و همین نزدیکی، فضای راحتتری برای او ایجاد کرده است.
هالند در گفتوگوهای رسانهای نیز همین آرامش را نشان داده است. او به جای ایجاد تنش یا فشار اضافه، با احترام درباره رقبا صحبت میکند و جایگاه نروژ را به عنوان تیمی که در مسیر شگفتیسازی قرار دارد، میپذیرد.
این مهاجم نروژی در سالهای اخیر با تمرینات مدیتیشن و یوگا، روی رفتار، تمرکز و زبان بدن خود کار کرده و حالا نتیجه آن در بزرگترین صحنه فوتبال جهان دیده میشود.
هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ با ۷ گل در ۴ بازی، یکی از بهترین گلزنان مسابقات است؛ اما در کنار آمار گلزنی، آرامش و انضباط ذهنی او نیز به یکی از عوامل مهم موفقیت نروژ تبدیل شده است. بازیکنی که این روزها نهتنها با قدرت تمامکنندگی، بلکه با کنترل درونی خود از بسیاری ستارههای دیگر متمایز شده است.