خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هالند؛ نیروی آرام نروژ در جام جهانی

هالند؛ نیروی آرام نروژ در جام جهانی
کد خبر : 1811804
لینک کوتاه کپی شد.

ارلینگ هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها با گل‌هایش نروژ را پیش نبرده، بلکه با آرامش، کنترل احساسات و رفتاری متفاوت در زمین، به یکی از چهره‌های خاص این رقابت‌ها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند در مسیر تاریخی نروژ در جام جهانی، تصویری فراتر از یک مهاجم گلزن ارائه داده است؛ بازیکنی که با وجود فشار مسابقات، حساسیت بازی‌ها و انتظارات بالا، آرامش کم‌نظیری در زمین دارد و توانسته احساسات خود را به شکلی قابل توجه مدیریت کند.

این ویژگی در دیدار نروژ برابر برزیل بیش از همیشه دیده شد. هالند پس از گلزنی در یکی از مهم‌ترین مسابقات تاریخ فوتبال کشورش، به جای شادی‌های پرهیجان و خطر دریافت کارت زرد، با آرامش به سمت تماشاگران رفت و کنترل رفتار خود را حفظ کرد.

آرامش مهاجم منچسترسیتی فقط محصول شرایط این جام جهانی نیست. لارس سیورتسن، زندگی‌نامه‌نویس هالند، معتقد است این رفتار نتیجه سال‌ها کار ذهنی و تمرین روی کنترل احساسات است. به گفته او، هالند در منچسترسیتی گاهی ناامیدی خود را نشان می‌دهد، اما در تیم ملی نروژ با توجه به شناختی که از کیفیت و شرایط هم‌تیمی‌هایش دارد، این احساسات را مهار می‌کند.

حضور نروژ در جام جهانی پس از سال‌ها غیبت نیز نقش مهمی در ذهنیت هالند داشته است. او در کنار بازیکنانی قرار گرفته که بسیاری از آن‌ها را از دوران نوجوانی می‌شناسد و همین نزدیکی، فضای راحت‌تری برای او ایجاد کرده است.

هالند در گفت‌وگوهای رسانه‌ای نیز همین آرامش را نشان داده است. او به جای ایجاد تنش یا فشار اضافه، با احترام درباره رقبا صحبت می‌کند و جایگاه نروژ را به عنوان تیمی که در مسیر شگفتی‌سازی قرار دارد، می‌پذیرد.

این مهاجم نروژی در سال‌های اخیر با تمرینات مدیتیشن و یوگا، روی رفتار، تمرکز و زبان بدن خود کار کرده و حالا نتیجه آن در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان دیده می‌شود.

هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ با ۷ گل در ۴ بازی، یکی از بهترین گلزنان مسابقات است؛ اما در کنار آمار گلزنی، آرامش و انضباط ذهنی او نیز به یکی از عوامل مهم موفقیت نروژ تبدیل شده است. بازیکنی که این روزها نه‌تنها با قدرت تمام‌کنندگی، بلکه با کنترل درونی خود از بسیاری ستاره‌های دیگر متمایز شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل