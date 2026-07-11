راز موفقیت آرژانتین؛ همه چیز با ریتم مسی

به گزارش ایلنا، آرژانتینی‌ها در این دوره از جام جهانی مسیر متفاوتی را نسبت به بسیاری از مدعیان انتخاب کرده‌اند. به جای بحث درباره اینکه مسی در هر مسابقه چند دقیقه می‌تواند با شدت بالا بازی کند، کادر فنی و بازیکنان تصمیم گرفته‌اند ساختار تیم را طوری تنظیم کنند که این ستاره بتواند در تمام طول مسابقه در زمین بماند و در لحظات کلیدی اثرگذار باشد.

آمارها نشان می‌دهد آرژانتین در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، یکی از دو تیمی است که کمترین میزان دوندگی و کمترین مسافت طی‌شده در سرعت‌های بالا را ثبت کرده است. با این حال، تیم لیونل اسکالونی تاکنون در هر پنج مسابقه خود به پیروزی رسیده و تنها فرانسه نیز موفق به ثبت چنین عملکردی شده است.

آرژانتینی‌ها در تمام دیدارهای خود مجموعاً مسافت کمتری نسبت به حریفان طی کرده‌اند. اختلاف دوندگی این تیم با رقبا در هر مسابقه بین ۶۱۵ تا ۵۵۰۰ متر بوده، اما این موضوع مانع برتری آلبی‌سلسته نشده است.

تنها در دیدار برابر الجزایر بود که آرژانتین مالکیت توپ بیشتری نسبت به حریف داشت. همچنین فقط در مسابقه مقابل کیپ‌ورد، این تیم مسافت بیشتری را در سرعت‌های بالا نسبت به حریف خود طی کرد.

در این محاسبات، مسافت طی‌شده و تعداد دوندگی‌های هر تیم بر اساس زمان واقعی بازی سنجیده شده است؛ چرا که برخی مسابقات به وقت اضافه کشیده شده‌اند و زمان‌های متفاوتی داشته‌اند. همچنین زمان توقف‌های مربوط به آب‌خوری از زمان کل مسابقه کسر شده است.

مقایسه آرژانتین با دیگر تیم‌های صعودکرده به مرحله یک‌چهارم نهایی، تفاوت رویکرد این تیم را بیشتر نشان می‌دهد. مراکش به ازای هر دقیقه بازی، ۳۳ درصد بیشتر از آرژانتین در سرعت‌های بالا دویده است. نروژ و بلژیک نیز ۳۲ درصد و انگلیس ۳۰ درصد بیشتر از آلبی‌سلسته در این بخش دوندگی داشته‌اند.

آرژانتین با این سبک نشان داده که موفقیت در فوتبال فقط به میزان دوندگی و سرعت وابسته نیست. تیم اسکالونی با مدیریت ریتم مسابقه، کاهش فشار فیزیکی و هماهنگ کردن بازی با توانایی‌های مسی، راهی متفاوت اما مؤثر برای پیروزی پیدا کرده است.

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