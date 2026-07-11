اولین اختلاف مورینیو و پرز در رئال؛ چالش بر سر پینتوس

به گزارش ایلنا، رابطه فلورنتینو پرز با سرمربیان رئال مادرید همیشه رابطه‌ای پیچیده و خاص بوده؛ رئیس باشگاه معمولاً در تصمیم‌های کلیدی، از نقل‌وانتقالات تا ساختار فنی، نقش پررنگی دارد و حالا به نظر می‌رسد در بازگشت ژوزه مورینیو نیز نخستین چالش میان دو طرف شکل گرفته است.

محور اختلاف، آنتونیو پینتوس، مربی بدنساز باتجربه رئال مادرید است. پرز تمایل دارد پینتوس همچنان در ساختار فنی تیم باقی بماند، اما مورینیو ترجیح می‌دهد با کادر مورد اعتماد خود کار کند و نام آنتونیو دیاس، مربی بدنساز سابق خود در بنفیکا، به عنوان گزینه اصلی او مطرح شده است.

این وضعیت یادآور اتفاقی است که در دوران حضور ژابی آلونسو روی نیمکت رئال مادرید رخ داد. آلونسو نیز در ابتدا برنامه‌ای برای همکاری با پینتوس نداشت، اما در نهایت با فشار و نظر مستقیم پرز، این مربی بدنساز به کادر فنی اضافه شد.

اکنون باید دید مورینیو در این موضوع تا چه اندازه حاضر به انعطاف خواهد بود. سرمربی پرتغالی همواره به کار با تیم فنی نزدیک و مورد اعتماد خود علاقه داشته و در بازگشت به مادرید نیز می‌خواهد کنترل کامل‌تری بر جزئیات آماده‌سازی تیم داشته باشد.

در حال حاضر، نقش نهایی پینتوس در رئال مادرید هنوز مشخص نشده است. مورینیو با اعضای کادر فنی خود در حال برنامه‌ریزی برای فصل جدید است، اما ساختار نهایی کادر هنوز در باشگاه قطعی نشده و همین موضوع می‌تواند به نخستین آزمون جدی رابطه او با فلورنتینو پرز تبدیل شود.

رئال مادرید پس از دو سال ناکامی به دنبال بازگشت به مسیر قهرمانی است و برای رسیدن به این هدف، هماهنگی میان مورینیو و پرز اهمیت زیادی خواهد داشت؛ به‌ویژه در موضوعی مثل آماده‌سازی بدنی که در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی باشگاه بوده است.

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