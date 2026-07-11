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انتقاد تند زلاتان از گارسیا پس از حذف بلژیک؛ شرم بر شما

انتقاد تند زلاتان از گارسیا پس از حذف بلژیک؛ شرم بر شما
کد خبر : 1811801
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زلاتان ابراهیموویچ پس از شکست بلژیک برابر اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، رودی گارسیا را مسئول اصلی حذف شیاطین سرخ دانست و به تصمیم بحث‌برانگیز او درباره تعویض دروازه‌بان انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک روز جمعه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی با نتیجه ۲ بر یک برابر اسپانیا شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها کنار رفت؛ شکستی که با واکنش تند زلاتان ابراهیموویچ همراه شد.

ابراهیموویچ که به عنوان کارشناس فوتبال درباره این مسابقه صحبت می‌کرد، انتقاد اصلی خود را متوجه رودی گارسیا کرد و گفت: «من سرمربی تیم ملی را مسئول این شکست می‌دانم.»

انتقاد زلاتان بیش از هر چیز به تصمیم گارسیا در دقیقه ۷۱ مربوط بود؛ جایی که تیبو کورتوا، دروازه‌بان اصلی بلژیک، جای خود را به سنه لامنس داد. این تصمیم پس از گل دوم اسپانیا و اشتباه لامنس، بیش از پیش زیر سؤال رفت.

ابراهیموویچ با انتقاد از معیار انتخاب دروازه‌بان تیم ملی بلژیک گفت: «آیا به خاطر این است که لامنس در منچستریونایتد بازی می‌کند و مایک پندرس در استراسبورگ؟ اینگونه نمی‌توان یک دروازه‌بان را برای تیم ملی انتخاب کرد؛ به‌ویژه وقتی می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

او در ادامه لامنس را بازیکنی «بیش از حد ارزیابی‌شده» توصیف کرد و افزود: «این شرم‌آور است. شرم بر شما، سرمربی و مربی دروازه‌بان‌ها.»

لامنس که تنها سومین بازی ملی خود را برای بلژیک انجام می‌داد، روی گل دوم اسپانیا نقش داشت. او نتوانست شوت پائو کوبارسی از پشت محوطه جریمه را به‌درستی دفع کند و همین توپ برگشتی باعث شد میکل مرینو گل برتری اسپانیا را به ثمر برساند.

با این شکست، بلژیک از جام جهانی کنار رفت و اسپانیا راهی مرحله نیمه‌نهایی شد؛ اما تصمیم گارسیا برای تعویض کورتوا و اعتماد به لامنس، به یکی از بحث‌برانگیزترین حواشی این مسابقه تبدیل شده است.

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