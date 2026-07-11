به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا پس از پیروزی ۲ بر یک برابر بلژیک و صعود به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، تنها به خاطر نمایش درون زمین خبرساز نشد؛ بلکه تصاویر کیین، برادر کوچک لامین یامال، روی نمایشگر بزرگ ورزشگاه سوفای در کالیفرنیا نیز بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

این کودک سه‌ساله با پیراهن تیم ملی اسپانیا، ژست‌های بامزه، زبان درآوردن و واکنش‌های شاد خود، خیلی زود توجه دوربین‌ها و هواداران را جلب کرد. تصاویر او پس از دیدار اسپانیا و بلژیک به سرعت در فضای مجازی پخش شد و کیین را به یکی از چهره‌های متفاوت این دوره از رقابت‌ها تبدیل کرد.

لامین یامال درباره این صحنه گفت: «من در حال درمان بودم و او با تلفن مادرم به من زنگ زد و گفت که می‌خواهد زبانش را دراز کند. به همین خاطر وقتی او را روی صفحه دیدم، خیلی خندیدم.»

شهرت کیین از دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر اتریش بیشتر شد؛ جایی که فریاد «Vamos!» او پس از پیروزی ۳ بر صفر اسپانیا، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و به یکی از لحظات محبوب هواداران لاروخا تبدیل شد.

از آن زمان، حضور او در ورزشگاه‌ها، واکنش‌های کودکانه و ویدیوهای بامزه‌اش، از بازی با توپ گلف تا دویدن میان تماشاگران، باعث شده هواداران اسپانیا از او به عنوان «طلسم خوش‌شانسی» تیم ملی یاد کنند.

اسپانیا حالا با روحیه‌ای بالا به مرحله نیمه‌نهایی رسیده و در کنار ستاره‌هایی مانند لامین یامال، یک چهره کوچک و پرانرژی هم در حاشیه تیم دارد که شادی و هیجان تازه‌ای به اردوی لاروخا بخشیده است.

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