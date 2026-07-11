روژه میلا و بازگشت تاریخی به جام جهانی؛ مردم مرا خواستند

به گزارش ایلنا، روژه میلا یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ جام جهانی است؛ مهاجمی که در سال ۱۹۹۰ و در ۳۸ سالگی، به عنوان بازیکن تعویضی درخشید، چهار گل به ثمر رساند و نقش مهمی در صعود تاریخی کامرون به مرحله یک‌چهارم نهایی ایفا کرد.

میلا در گفت‌وگویی درباره بازگشت خود به تیم ملی کامرون پیش از جام جهانی ۱۹۹۰ گفت: «بدون مداخله پل بیا، من هرگز نباید در جام جهانی ۱۹۹۰ بازی می‌کردم. او درک کرد که من چه چیزی می‌توانم به کشورم ارائه دهم.»

او در ادامه افزود: «من در آن زمان در جزیره رئونیون زندگی می‌کردم و به خاطر جشن تولد تئوفیل آبگا به کامرون برگشتم. مردم مرا دیدند و خواستند که برگردم. این مردم بودند که از من خواستند.»

بازگشت میلا به تیم ملی در ابتدا با مقاومت‌هایی همراه بود. او درباره روزهای نخست حضور دوباره در اردو گفت: «در ابتدا، برخی از بازیکنان نمی‌خواستند من در تیم باشم و من باید سخت کار می‌کردم تا خودم را ثابت کنم. من به تنهایی تمرین می‌کردم و با وجود مشکلات، هرگز تسلیم نشدم.»

مهاجم افسانه‌ای کامرون تأکید کرد که بازی‌های دوستانه پیش از جام جهانی فرصت مهمی برای اثبات توانایی‌هایش بود و گفت: «در بازی‌های دوستانه، من توانستم خودم را نشان دهم و در نهایت، مربی از کار من راضی بود و به من احترام گذاشت.»

میلا همچنین از مشکلات مالی و حاشیه‌های اردوی تیم ملی پیش از آغاز مسابقات گفت و توضیح داد که بازیکنان با وزیر ورزش درباره شرایط تیم مذاکره کردند. او تأکید کرد که پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در بازی افتتاحیه جام جهانی، همه چیز را تغییر داد و اعتمادبه‌نفس بزرگی به کامرون داد.

درخشش میلا در جام جهانی ۱۹۹۰، کامرون را به نخستین تیم آفریقایی تبدیل کرد که به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی رسید. او چهار سال بعد نیز در جام جهانی ۱۹۹۴ و در ۴۲ سالگی گلزنی کرد تا عنوان مسن‌ترین گلزن تاریخ جام جهانی را به نام خود ثبت کند.

میلا در پایان تأکید کرد که همیشه برای مردم کشورش بازی کرده و بازگشت او به تیم ملی، بیش از هر چیز پاسخی به خواست مردم کامرون بوده است.

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