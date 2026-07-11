درگذشت کن بیتس؛ مالک جنجالی سابق چلسی و لیدز یونایتد

به گزارش ایلنا، کن بیتس که بیش از دو دهه مالکیت باشگاه چلسی را برعهده داشت، یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال پرحاشیه‌ترین مدیران فوتبال مدرن انگلیس به شمار می‌رفت.

بیتس در سال ۱۹۸۲ باشگاه چلسی را تنها به قیمت یک پوند خرید؛ باشگاهی که در آن زمان با مشکلات مالی جدی روبه‌رو بود. او در نهایت در سال ۲۰۰۳ چلسی را با مبلغ ۱۴۰ میلیون پوند به رومن آبراموویچ فروخت؛ انتقالی که آغازگر دوران تازه‌ای در تاریخ این باشگاه شد.

پیش از حضور در چلسی، بیتس در دهه ۱۹۶۰ به عنوان رئیس باشگاه اولدهام اتلتیک فعالیت کرده بود و بعدها در اوایل دهه ۸۰ نیز در باشگاه ویگان اتلتیک نقش مدیریتی داشت. او همچنین در روند بازسازی ورزشگاه ومبلی نیز حضوری تأثیرگذار داشت.

دوران مدیریت بیتس در چلسی با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. او در شرایطی باشگاه را تحویل گرفت که آبی‌های لندن با بدهی و بحران روبه‌رو بودند، اما در ادامه با جذب بازیکنانی مانند رود گولیت و مارسل دسایی، زمینه بازگشت چلسی به جمع تیم‌های مطرح فوتبال انگلیس و اروپا را فراهم کرد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات او در چلسی، ایجاد ساختار مالکیت زمین باشگاه بود؛ اقدامی که با هدف محافظت از استمفوردبریج و جلوگیری از خطرات مالی آینده انجام شد و بعدها نقش مهمی در حفظ هویت باشگاه داشت.

با این حال، بیتس همواره چهره‌ای جنجالی باقی ماند. یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های او، نصب حصار الکتریکی در ورزشگاه برای جلوگیری از هجوم تماشاگران بود؛ طرحی که به دلیل نگرانی‌های ایمنی هرگز فعال نشد.

او همچنین در دوران مدیریتی خود با پرونده‌هایی مانند پرداخت‌های غیرقانونی به بازیکنان مواجه شد و در مقاطعی از فوتبال انگلیس با نهادهای رسمی و رسانه‌ها درگیر بود.

بیتس پس از فروش چلسی، در ژانویه ۲۰۰۵ مالک اصلی لیدز یونایتد شد؛ باشگاهی که در آن دوران با مشکلات مالی و سقوط جایگاه ورزشی روبه‌رو بود. حضور او در لیدز نیز مانند دوران چلسی با حاشیه‌ها، انتقادها و تصمیم‌های بحث‌برانگیز همراه شد.

او در سال ۲۰۱۲ لیدز یونایتد را فروخت و سال‌های پایانی عمر خود را در موناکو گذراند، اما تا مدت‌ها همچنان به عنوان یکی از شخصیت‌های خبرساز و صریح‌اللهجه فوتبال انگلیس شناخته می‌شد.

درگذشت کن بیتس، پایان زندگی یکی از چهره‌هایی است که نامش برای همیشه با دوره‌ای مهم، پرتنش و تأثیرگذار در تاریخ چلسی، لیدز یونایتد و فوتبال انگلیس گره خورده است.

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