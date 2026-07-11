محاکمه سه متهم پرونده سرقت از منزل دوناروما در پاریس
سه مرد به اتهام دست داشتن در سرقت از منزل جانلوئیجی دوناروما، دروازهبان پیشین پاریسنژرمن، در ماه سپتامبر در دادگاه پاریس محاکمه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، پرونده سرقت از منزل جانلوئیجی دوناروما بار دیگر در فرانسه مورد توجه قرار گرفته و قرار است سه مرد متهم در این ماجرا، از جمله ایلیاس خربوش معروف به «گانیتو»، در ماه سپتامبر مقابل دادگاه پاریس قرار بگیرند.
این پرونده مربوط به سرقت از محل اقامت دروازهبان ایتالیایی در دوران حضور او در پاریسنژرمن است؛ اتفاقی که در زمان خود بازتاب زیادی در رسانههای فرانسه و ایتالیا داشت.
دوناروما که چهار فصل در پاریسنژرمن حضور داشت، پس از جدایی از این باشگاه و پیوستن به منچسترسیتی، دوران تازهای را در فوتبال باشگاهی خود آغاز کرده است. با این حال، پرونده سرقت از منزل او همچنان در دستگاه قضایی فرانسه دنبال میشود.
بر اساس گزارش منتشرشده، سه متهم این پرونده باید در ماه سپتامبر به اتهام مشارکت در این سرقت در دادگاه حاضر شوند. نام ایلیاس خربوش، ملقب به «گانیتو»، نیز در میان افراد متهم دیده میشود.
دوناروما در ماههای اخیر علاوه بر مسائل مربوط به جدایی از پاریسنژرمن، درباره شرایط انتقالش به منچسترسیتی و رابطهاش با لوئیس انریکه نیز صحبت کرده بود؛ انتقالی که پس از ورود لوکاس شوالیه به پاریسنژرمن، سرعت بیشتری گرفت.
دروازهبان تیم ملی ایتالیا پس از پایان دوران حضورش در پاریس، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی از هواداران پاریسنژرمن تشکر کرد و به دوران چهار ساله خود در این باشگاه پایان داد.