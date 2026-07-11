به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد اگرچه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برابر آرژانتین از دور رقابت‌ها کنار رفت، اما حضور تاریخی این تیم و عملکرد درخشان ووزینیا، دروازه‌بان باتجربه آن، همچنان بازتاب‌های جالبی دارد.

ووزینیا یکی از چهره‌های ویژه این دوره از جام جهانی بود و نمایش‌های او برابر تیم‌هایی مانند اسپانیا و آرژانتین، توجه زیادی را به خود جلب کرد. همین عملکرد باعث شد خسوس اورتئا، پژوهشگر و زیست‌شناس اسپانیایی، گونه‌ای جدید از لیسه دریایی را به افتخار این دروازه‌بان نام‌گذاری کند.

این گونه جدید که رنگی متمایل به قرمز دارد، در دریای کارائیب و در نزدیکی گوادلوپ و هاوانا شناسایی شده و پیش از این در جامعه علمی ثبت نشده بود. اورتئا نام علمی این گونه را «آلدیسا ووزینیا» انتخاب کرده است.

این نام‌گذاری همچنین اشاره‌ای به تساوی شگفت‌انگیز کیپ‌ورد برابر اسپانیا در جام جهانی دارد؛ مسابقه‌ای که با نتیجه بدون گل به پایان رسید و ووزینیا یکی از چهره‌های اصلی آن بود.

اورتئا تأکید کرده این اقدام علاوه بر ادای احترام به دروازه‌بان کیپ‌ورد، نوعی قدردانی از مردم این کشور جزیره‌ای نیز هست؛ مردمی که به دلیل تلاش‌های خود در زمینه مطالعه و حفاظت از تنوع زیستی دریایی، پیش‌تر مورد تقدیر قرار گرفته‌اند.

ووزینیا در این جام جهانی نه‌تنها با مهارهایش خبرساز شد، بلکه با آمارهای غیرمنتظره خود نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله اینکه تعداد دریبل‌های موفق او از کریستیانو رونالدو بیشتر بوده است.

حالا نام دروازه‌بان کیپ‌ورد فراتر از فوتبال و شبکه‌های اجتماعی رفته و در دنیای علم نیز ثبت شده است؛ اتفاقی کم‌سابقه که حضور تاریخی این تیم در جام جهانی را ماندگارتر می‌کند.

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