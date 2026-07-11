به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی نروژ و انگلیس روز شنبه در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که در کنار اهمیت ورزشی، با روایت‌های تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای نیز همراه شده است.

هواداران نروژ پیش از این مسابقه با استفاده از نمادهای وایکینگی، از جمله قایق‌های سنتی، به استقبال این نبرد رفته‌اند؛ نمادهایی که به گذشته‌ای دور و حضور وایکینگ‌ها در سرزمین‌های انگلیسی بازمی‌گردد.

ریشه این ارتباط تاریخی به سال ۷۸۹ میلادی می‌رسد؛ زمانی که سرزمین فعلی انگلیس از هفت پادشاهی آنگلوساکسون تشکیل شده بود و وایکینگ‌ها از اسکاندیناوی، منطقه‌ای که امروز شامل دانمارک، نروژ و سوئد است، حملات خود را به این سرزمین‌ها آغاز کردند.

وایکینگ‌ها با قایق‌های بلند و چابک خود، مسیرهای دریایی طولانی را طی می‌کردند و در ابتدا با هدف غارت کلیساها و صومعه‌ها وارد سرزمین‌های جدید شدند. با گذشت زمان، این حملات شکل متفاوتی پیدا کرد و به سکونت، استعمار و آمیختگی فرهنگی میان مهاجمان اسکاندیناوی و جوامع محلی انجامید.

به گفته پژوهشگران تاریخ، انگیزه‌های وایکینگ‌ها تنها به جنگاوری محدود نبود و عواملی مانند نیاز به منابع تازه، جست‌وجوی زمین و فرصت‌های جدید نیز در این مهاجرت‌ها نقش داشت. این درگیری‌ها و جابه‌جایی‌ها تا سال ۱۰۶۶ ادامه یافت؛ سالی که با روی کار آمدن ویلیام فاتح، فصل تازه‌ای در تاریخ انگلیس آغاز شد.

در ادامه، بسیاری از وایکینگ‌ها به‌تدریج در جامعه انگلیس ادغام شدند و زندگی کشاورزی و مسالمت‌آمیز را در پیش گرفتند. امروز نیز ردپای این میراث در نام برخی شهرها، مناطق و حتی تبار بخشی از مردم بریتانیا دیده می‌شود.

حالا بیش از هزار سال پس از آن دوران، نروژ و انگلیس این بار نه در میدان جنگ، بلکه در زمین فوتبال روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند. دیداری که برای نروژی‌ها می‌تواند ادامه مسیر تاریخی‌شان در جام جهانی باشد و برای انگلیس، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن به رؤیای قهرمانی.

این مسابقه روز شنبه ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و هواداران نروژ امیدوارند قایق نمادین وایکینگ‌ها این بار آن‌ها را به سمت نیمه‌نهایی جام جهانی ببرد.

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