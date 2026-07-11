جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیب رسمی انگلیس و نروژ اعلام شد؛ دوئل هری کین و ارلینگ هالند در یکچهارم نهایی
ترکیب اصلی تیمهای ملی انگلیس و نروژ برای دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ هری کین و ارلینگ هالند نیز به عنوان مهاجمان اصلی دو تیم از ابتدا به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی تیمهای ملی انگلیس و نروژ برای دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
توماس توخل، سرمربی انگلیس، تیمش را با حضور جردن پیکفورد درون دروازه و هری کین در خط حمله به زمین میفرستد. جود بلینگام، دکلان رایس و آنتونی گوردون نیز در ترکیب اصلی سهشیرها حضور دارند.
ترکیب انگلیس:
جردن پیکفورد، ازری کونسا، مارک گوئهی، جان استونز، نیکو اورایلی، الیوت اندرسون، دکلان رایس، نونی مادوئکه، جود بلینگام، آنتونی گوردون و هری کین.
در سوی مقابل، استوله سولباکن برای این مسابقه از ارلینگ هالند و الکساندر سورلوث در خط حمله استفاده کرده است. مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز در خط میانی این تیم به میدان میرود.
ترکیب نروژ:
اورجان نیلاند، یولیان ریرسون، کریستوفر آیر، توربیورن هگم، داوید مولر وولفه، مارتین اودگارد، ساندر برگه، پاتریک برگ، الکساندر سورلوث، ارلینگ هالند و آندریاس شیلدروپ.
نروژ با آرایش ۴-۳-۳ و انگلیس با سیستم ۴-۲-۳-۱ وارد زمین میشوند. نونی مادوئکه در ترکیب انگلیس جانشین بوکایو ساکا شده و جان استونز نیز به خط دفاعی این تیم بازگشته است. در ترکیب نروژ نیز آندریاس شیلدروپ به جای آنتونیو نوسا از ابتدا بازی میکند.
برنده این مسابقه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف برنده دیدار آرژانتین و سوئیس خواهد رفت.