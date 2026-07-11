خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیرضا کوشکی: هنوز تکلیفم با استقلال مشخص نیست

علیرضا کوشکی: هنوز تکلیفم با استقلال مشخص نیست
کد خبر : 1811788
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا کوشکی با تأیید مذاکرات خود با باشگاه استقلال، اعلام کرد هنوز وضعیت ادامه همکاری‌اش با آبی‌پوشان مشخص نیست و تصمیم نهایی پس از پایان گفت‌وگوها مشخص خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا کوشکی در حاشیه دیدار هوادار و نفت و گاز گچساران درباره وضعیت تیم زادگاهش و همچنین آینده خود در استقلال صحبت کرد. این بازیکن که در روزهای اخیر نامش در میان گمانه‌زنی‌های نقل‌وانتقالاتی مطرح شده، تأکید کرد مذاکراتش با باشگاه استقلال ادامه دارد.

او در ابتدا درباره تساوی نفت و گاز گچساران اظهار کرد: «خدا را شکر بازی مساوی شد. فکر می‌کنم تیم در لیگ دسته اول می‌ماند و امیدوارم فصل آینده با حضور بازیکنان بومی، تیم قدرتمندتری تشکیل شود.»

کوشکی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فوتبالی گچساران گفت: «استعدادهای زیادی در این شهر وجود دارد، اما متأسفانه نگاه کمتری به بازیکنان بومی می‌شود. امیدوارم در آینده شرایط برای این بازیکنان بهتر شود.»

هافبک استقلال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قراردادش با آبی‌پوشان نیز عنوان کرد: «هنوز وضعیت خودم مشخص نیست.»

او درباره مذاکرات با مدیران استقلال افزود: «بله، در حال مذاکره هستیم و امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بخورد.»

کوشکی که فصل گذشته با قراردادی پایین‌تر از بسیاری از بازیکنان استقلال در این تیم حضور داشت، درباره احتمال بهبود شرایط قراردادش وارد جزئیات نشد و تنها ابراز امیدواری کرد مذاکرات دو طرف به نتیجه مطلوب برسد.

استقلال در شرایطی که همچنان با محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو است، حفظ بازیکنان فعلی را در اولویت قرار داده و تمدید قرارداد نفراتی مانند علیرضا کوشکی نیز بخشی از برنامه‌های باشگاه برای فصل آینده محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل