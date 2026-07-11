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واکنش رضا عنایتی به شایعه جدایی از نساجی: قراردادم تمام شده

واکنش رضا عنایتی به شایعه جدایی از نساجی: قراردادم تمام شده
کد خبر : 1811785
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رضا عنایتی پس از قطعی شدن قهرمانی نساجی در لیگ دسته اول، ضمن تبریک این موفقیت به هواداران مازندرانی، به شایعات درباره آینده‌اش واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  نساجی مازندران با پیروزی مقابل فرد البرز در هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول، علاوه بر صعود به لیگ برتر، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را نیز یک هفته مانده به پایان فصل قطعی کرد.

رضا عنایتی، سرمربی نساجی، پس از این موفقیت گفت: «این قهرمانی را به مردم مازندران تبریک می‌گویم. هواداران نساجی شایسته بهترین‌ها هستند و خوشحالم که توانستیم پاسخ اعتماد آنها را بدهیم و شرمنده‌شان نشویم.»

او در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره مذاکره باشگاه با گزینه‌های دیگر برای هدایت نساجی اظهار داشت: «اینکه چه کسی قرار است جای من را بگیرد، برایم اهمیتی ندارد. من مأموریتی داشتم و خوشحالم که توانستم آن را به سرانجام برسانم.»

سرمربی نساجی همچنین از حمایت‌های مدیران باشگاه قدردانی کرد و افزود: «از آقای حدادیان بابت زحماتی که برای تیم کشیدند تشکر می‌کنم. همچنین مدیریت باشگاه، اعضای کادر فنی، بازیکنان، کادر پزشکی و تدارکات شبانه‌روز برای موفقیت تیم تلاش کردند و این قهرمانی حاصل همدلی همه اعضای مجموعه است.»

عنایتی درباره وضعیت قرارداد خود برای فصل آینده نیز گفت: «قراردادم تا پایان این فصل اعتبار دارد و باید در ادامه ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد و شرایط به چه شکل پیش می‌رود.»

 

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