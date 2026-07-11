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درگذشت آنتونیو راتین؛ اسطوره تیم ملی آرژانتین

درگذشت آنتونیو راتین؛ اسطوره تیم ملی آرژانتین
کد خبر : 1811783
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آنتونیو راتین، هافبک دفاعی نامدار بوکا جونیورز و تیم ملی آرژانتین، در سن ۸۹ سالگی درگذشت؛ چهره‌ای تاریخی که نامش با رهبری، جنگندگی و یکی از جنجالی‌ترین لحظات رقابت‌های آرژانتین و انگلیس گره خورده بود.

به گزارش ایلنا، باشگاه بوکا جونیورز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، خبر درگذشت آنتونیو راتین، کاپیتان و اسطوره سابق خود را اعلام کرد.

در بیانیه بوکا آمده است: «با کمال تأسف، درگذشت آنتونیو راتین، اسطوره و نماد مؤسسه خود را تسلیت می‌گوییم. ما در این لحظات سخت در کنار خانواده و عزیزان او هستیم.»

راتین که با لقب «راتا» شناخته می‌شد، تمام دوران حرفه‌ای خود را در بوکا جونیورز سپری کرد. او طی ۱۴ سال حضور در این باشگاه، ۳۸۲ بازی انجام داد، ۲۸ گل به ثمر رساند و پنج عنوان قهرمانی داخلی را با پیراهن آبی‌وطلایی‌ها به دست آورد. این هافبک جنگنده همچنین در سال ۱۹۶۳ همراه بوکا به فینال کوپا لیبرتادورس رسید.

باشگاه بوکا جونیورز در پیام خود با اشاره به جایگاه ویژه راتین در تاریخ این تیم نوشت: «تا همیشه، راتا.» این باشگاه در سال ۲۰۱۵ نیز به پاس سال‌ها حضور و تأثیرگذاری او، مجسمه‌ای از راتین را در ورزشگاه لا بومبونرا نصب کرده بود.

راتین در تیم ملی آرژانتین نیز ۳۳ بار به میدان رفت و در جام‌های جهانی ۱۹۶۲ و ۱۹۶۶ حضور داشت. مهم‌ترین لحظه دوران ملی او به جام جهانی ۱۹۶۶ بازمی‌گردد؛ جایی که در دیدار آرژانتین برابر انگلیس، به عنوان کاپیتان آلبی‌سلسته از زمین اخراج شد.

در آن مسابقه که با شکست یک بر صفر آرژانتین همراه بود، راتین به دلیل اعتراض به داور مجبور به ترک زمین شد؛ اتفاقی که بعدها به یکی از نخستین نقاط تنش‌زا در رقابت تاریخی فوتبال آرژانتین و انگلیس تبدیل شد.

این تقابل سال‌ها بعد، با جنگ فالکلند و سپس دیدار معروف آرژانتین و انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ و گل‌های تاریخی دیگو مارادونا، ابعاد نمادین بیشتری پیدا کرد.

راتین پس از پایان دوران بازیگری، مدتی نیز در عرصه مربیگری فعالیت کرد و هدایت تیم‌هایی از جمله بوکا جونیورز، خیمنسیا و استودیانتس را برعهده داشت. او بعدها وارد سیاست شد و بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به عنوان نماینده کنگره آرژانتین فعالیت کرد و سپس عضو شورای شهر ویسنته لوپز در استان بوئنوس‌آیرس شد.

درگذشت راتین، فوتبال آرژانتین و هواداران بوکا جونیورز را در سوگ یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ این کشور فرو برد؛ بازیکنی که برای نسل‌های مختلف، نماد تعصب، رهبری و روحیه جنگنده در فوتبال آرژانتین بود.

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