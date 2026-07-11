فروش چمن فینال جام جهانی توسط فیفا؛ ۴۵۰ دلار برای یک تکه تاریخ
فیفا به مناسبت فینال جام جهانی ۲۰۲۶، بخشی از چمن استفادهشده در مسابقه نهایی را به عنوان کالای کلکسیونی به فروش میرساند؛ محصولی ویژه که با قیمت ۴۵۰ دلار در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار میشود و فیفا قصد دارد قطعاتی از چمن این مسابقه را به صورت بستههای یادگاری و کلکسیونی عرضه کند.
در توضیح این محصول آمده است: «هر قطعه شامل یک تکه اصلی از سطح بازی نمادین فینال است که آن را به یک کالای کلکسیونی منحصربهفرد تبدیل میکند و یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان را جشن میگیرد.»
این قطعات چمن در محفظهای از جنس آکریلیک با کیفیت بالا نگهداری میشوند و همراه با یک USB یادگاری در بستهبندی کوچک ارائه خواهند شد؛ اقدامی که به هواداران این امکان را میدهد تا بخشی از خاطره فینال جام جهانی را در اختیار داشته باشند.
فیفا همچنین یک آلبوم رسمی ویژه جام جهانی ۲۰۲۶ را با قیمت ۴۸ دلار عرضه کرده که شامل قطعاتی از هنرمندان مختلف است.
برای هوادارانی که موفق به خرید بلیت مسابقات در ایالات متحده نشدهاند نیز نسخه رسمی بلیت یادگاری با نام خریدار و جزئیات صندلی فرضی با قیمت ۱۹ دلار در نظر گرفته شده است.
این اقدام در حالی انجام میشود که فیفا به دلیل قیمت بالای بلیتها با انتقادهای زیادی روبهرو شده و جام جهانی ۲۰۲۶ از این نظر به یکی از گرانترین دورههای تاریخ تبدیل شده است. علاوه بر این، برخی هواداران نسبت به محدودیت ورود غذا و آب به ورزشگاهها نیز گلایه داشتهاند.