به گزارش ایلنا، شکست تیم ملی کلمبیا برابر سوئیس در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حاشیه‌ای تلخ همراه شده است. پس از ناکامی جامینتون کامپاز در ضربات پنالتی، این بازیکن و خانواده‌اش هدف تهدیدهای جدی قرار گرفتند.

دیدار کلمبیا و سوئیس در ونکوور پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه، به ضربات پنالتی کشیده شد و تیم ملی کلمبیا در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت.

فدراسیون فوتبال کلمبیا در بیانیه‌ای رسمی، تهدید علیه کامپاز و خانواده او را غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد: «هیچ ورزشکاری نباید به خاطر نمایندگی از کشورش در یک رویداد ورزشی مورد تهدید و ارعاب قرار گیرد.»

این فدراسیون همچنین از مقام‌های قضایی خواست روند شناسایی و مجازات افرادی را که چنین تهدیدهایی را مطرح کرده‌اند، با سرعت دنبال کنند.

کامپاز در جریان ضربات پنالتی فرصت داشت کلمبیا را در مسیر صعود نگه دارد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت و در نهایت حذف تیم ملی کشورش رقم خورد.

تهدیدهای مطرح‌شده علیه این بازیکن یادآور یکی از تلخ‌ترین اتفاقات تاریخ فوتبال کلمبیاست؛ قتل آندرس اسکوبار، مدافع تیم ملی این کشور، که پس از گل به خودی در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا به قتل رسید.

فدراسیون فوتبال کلمبیا تأکید کرده که خشونت، تهدید و ارعاب هیچ جایی در فوتبال ندارد و ناکامی در یک مسابقه ورزشی نمی‌تواند توجیهی برای حمله به بازیکنان و خانواده‌هایشان باشد.

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