آریو 1 – شناورسازی 1؛ شناورسازی بقا را جشن گرفت

اگرچه آریو اسلامشهر انگیزه‌ای برای تغییر جایگاه خود در جدول نداشت، اما شاگردان وحید بیاتلو از ابتدای مسابقه با رویکردی هجومی وارد میدان شدند و کنترل جریان بازی را در اختیار گرفتند. با وجود برتری نسبی میزبان، نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم، محمد علیزاده در دقیقه ۵۷ موفق شد آریو را پیش بیندازد، اما این برتری تنها دو دقیقه دوام داشت. هادی دهقانی در دقیقه ۵۹ با استفاده از اشتباه خط دفاعی میزبان، گل تساوی شناورسازی قشم را به ثمر رساند و بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه مسابقه، آریو بار دیگر حملات خود را افزایش داد، اما عملکرد منسجم خط دفاعی و واکنش‌های مناسب دروازه‌بان شناورسازی قشم اجازه نداد میزبان به گل دوم دست پیدا کند و مسابقه با همان نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

با این تساوی، شناورسازی قشم ۳۲ امتیازی شد و با توجه به توقف شهرداری نوشهر، بقای خود در لیگ دسته اول را قطعی کرد. فرشاد پیوس که فصل گذشته نیز موفق شده بود نیروی زمینی را در لیگ حفظ کند، این بار نیز توانست مأموریت بقای نماینده هرمزگان را با موفقیت به پایان برساند.

آریو اسلامشهر نیز با کسب یک امتیاز از این مسابقه، ۴۰ امتیازی شد و در رده دهم جدول لیگ دسته اول باقی ماند.