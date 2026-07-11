مالدینی مدیر فنی جدید تیم ملی ایتالیا شد

به گزارش ایلنا، جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، از انتخاب پائولو مالدینی به عنوان مدیر فنی جدید تیم ملی این کشور خبر داد؛ تصمیمی که در راستای بازسازی ساختار فنی آتزوری و آماده‌سازی این تیم برای رقابت‌های آینده اتخاذ شده است.

مالدینی که سابقه‌ای درخشان در تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان دارد، پیشنهاد حضور در این سمت را پذیرفته و قرار است نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های فنی تیم ملی ایفا کند.

در کنار مالدینی، لئوناردو، چهره شناخته‌شده فوتبال برزیل و همبازی سابق او در میلان، نیز به عنوان مشاور در این پروژه حضور خواهد داشت. رابطه نزدیک این دو نفر و تجربه مدیریتی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در مسیر تازه تیم ملی ایتالیا داشته باشد.

بر اساس اعلام مالاگو، مالدینی و لئوناردو همراه با فدراسیون فوتبال ایتالیا در روند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی نقش خواهند داشت؛ تصمیمی که یکی از مهم‌ترین گام‌های آتزوری برای آغاز دوره‌ای تازه به شمار می‌رود.

ایتالیا پس از ناکامی‌های اخیر، به دنبال ایجاد تغییرات جدی در ساختار فنی خود است و حضور مالدینی می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی تیمی باشد که سال‌ها با نام‌های بزرگ و افتخارات تاریخی شناخته شده است.

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