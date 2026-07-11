پیشبینی هوش مصنوعی از جدال آرژانتین و سوئیس؛ مسی در مسیر نیمهنهایی
تیم ملی آرژانتین در حالی آماده دیدار حساس برابر سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود که پیشبینیهای هوش مصنوعی، شانس آلبیسلسته را برای صعود به نیمهنهایی بیشتر از حریف اروپایی میدانند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین روز شنبه در ورزشگاه آروهد شهر کانزاسسیتی به مصاف سوئیس خواهد رفت؛ دیداری حساس که برنده آن به جمع چهار تیم برتر جام جهانی راه پیدا میکند.
آرژانتین پس از عبور از مصر در مرحله قبل، با روحیهای بالا به این مسابقه رسیده و در سوی مقابل، سوئیس نیز پس از حذف کلمبیا در ضربات پنالتی، با اعتمادبهنفس زیادی برابر مدافع عنوان قهرمانی قرار میگیرد.
در آستانه این مسابقه، پنج ابزار مختلف هوش مصنوعی به بررسی شانس صعود دو تیم پرداختهاند. هرچند این پیشبینیها تنها شبیهسازیهای آماری و فرضی هستند، اما نکته قابل توجه این است که همه آنها آرژانتین را برنده نهایی این جدال دانستهاند.
بر اساس این تحلیلها، دو مدل پیشبینی کردهاند آرژانتین در ۹۰ دقیقه به پیروزی میرسد، در حالی که سه مدل دیگر احتمال کشیده شدن مسابقه به وقت اضافه را مطرح کردهاند.
مدل PredictIA شانس صعود آرژانتین را ۷۲ درصد و شانس سوئیس را ۲۸ درصد اعلام کرده است. در یکی دیگر از پیشبینیها، آرژانتین با نتیجه ۲ بر یک و با گلهای خولیان آلوارز و لیونل مسی در وقت قانونی برنده مسابقه معرفی شده است.
مدلهای دیگر نیز سناریوهای متفاوتی ارائه دادهاند. یکی از آنها پیشبینی کرده سوئیس در نیمه نخست گلزنی کند، اما آرژانتین در ادامه بازی را برگرداند و در وقت اضافه به پیروزی برسد. در مقابل، مدلی دیگر پیروزی آلبیسلسته در ۹۰ دقیقه را محتملتر دانسته است.
علاوه بر پیشبینیهای هوش مصنوعی، بازارهای شرطبندی نیز آرژانتین را بخت اصلی صعود به نیمهنهایی میدانند؛ هرچند سوئیس با توجه به نظم تیمی و روحیه بالای خود، میتواند یکی از جدیترین آزمونهای آرژانتین در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی باشد.