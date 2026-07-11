به گزارش ایلنا، صنعت نفت آبادان در یکی از دیدارهای حساس هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال، با نتیجه یک بر صفر از سد مس کرمان گذشت و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد تا همچنان در جایگاه سوم جدول باقی بماند.

شاگردان غلامرضا خلیفه از همان دقایق ابتدایی بازی، حملات خود را روی دروازه حریف آغاز کردند و با وجود برتری در جریان مسابقه، تا پایان نیمه نخست موفق به گلزنی نشدند. با این حال، فشار بازیکنان صنعت نفت باعث شد احمد نصیری، هافبک مس کرمان، در دقایق پایانی نیمه اول دومین کارت زرد خود را دریافت کند و از زمین اخراج شود.

اخراج این بازیکن با اعتراض شدید فرزاد حسین‌خانی، سرمربی مس کرمان، همراه شد. او در واکنش به تصمیم داور، برای دقایقی تیمش را از زمین مسابقه خارج کرد، اما پس از حدود ۱۰ دقیقه توقف، بازی از سر گرفته شد.

در آغاز نیمه دوم، صنعت نفت از برتری عددی خود استفاده کرد و در دقیقه ۵۰ به گل رسید. رضا رضایی با فراری مناسب از میان مدافعان مس کرمان، در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت و موفق شد تنها گل مسابقه را به ثمر برساند.

با این پیروزی، صنعت نفت ۵۷ امتیازی شد و با وجود برتری سایپا و پارس جنوبی در دیدارهای همزمان، جایگاه خود را در رتبه سوم جدول حفظ کرد تا سرنوشت حضور در دیدار پلی‌آف صعود به لیگ برتر همچنان در اختیار این تیم باشد.

در سوی مقابل، مس کرمان با ۴۲ امتیاز در رده نهم جدول باقی ماند و شانس خود برای بهبود جایگاه در هفته پایانی را دنبال خواهد کرد.

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