حدادی: پرسپولیس به بازیکنان تشنه قهرمانی نیاز دارد

به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مراسم معارفه مهدی تارتار، ضمن تشریح شرایط این باشگاه در سال‌های اخیر، به مسائل مالی، عملکرد تیم در نقل‌وانتقالات و برنامه‌های فصل آینده پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت مالی باشگاه گفت: «در یکی دو سال گذشته با مشکل مالی مواجه نبودیم، اما سالی که قهرمان شدیم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد مطالبات بازیکنان پرداخت شده بود.» او همچنین از رخدادهایی در نیم‌فصل دوم فصل گذشته سخن گفت که به گفته خودش، اکنون زمان بیان جزئیات آنها نیست، اما تأکید کرد هواداران حق دارند در آینده از اتفاقات رخ‌داده مطلع شوند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز اظهار داشت که تصمیمات تحت تأثیر فضای مجازی گرفته نخواهد شد و افزود: «هواداران خواهان حضور اوسمار بودند، اما هر سرمربی برای موفقیت به ابزار مناسب نیاز دارد. بهترین مربیان هم بدون داشتن امکانات و بازیکنان مورد نیاز، نمی‌توانند به نتیجه برسند.»

او با اشاره به فصل قهرمانی پرسپولیس ادامه داد: «در آن سال توانستیم ابزار لازم را در اختیار کادر فنی قرار دهیم، اما طی دو فصل گذشته با وجود تغییر چهار سرمربی، شرایط لازم برای موفقیت فراهم نبود.»

مدیرعامل سرخ‌پوشان همچنین درباره عملکرد برخی بازیکنان گفت: «وقتی بازیکنی بیش از هر چیز به درآمد فکر کند، طبیعی است که عملکردش در زمین مسابقه نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. نتیجه چنین شرایطی، کسب نتایجی دور از شأن پرسپولیس و نارضایتی هواداران خواهد بود. شاید در برخی تصمیم‌ها نیز نباید با هیجان عمل می‌کردیم.»

او در پایان درباره اهداف فصل جدید گفت: «قول قهرمانی نمی‌دهیم، اما تلاش می‌کنیم بازیکنانی را جذب کنیم که انگیزه و عطش کسب جام داشته باشند. بازیکنی که بارها قهرمان شده، شاید مانند گذشته تشنه موفقیت نباشد. همچنین در شرایط فعلی جذب بازیکنان خارجی باکیفیت آسان نیست و به دنبال نفراتی هستیم که بخواهند در پرسپولیس توانایی‌های خود را ثابت کنند.»

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