نود ارومیه 0 – سایپا 5؛ جشن 5 گله سایپا در لیگ یک

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مهم هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال، سایپا با نمایشی برتر موفق شد نود ارومیه را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد و امیدهای خود برای حضور در پلی‌آف صعود به لیگ برتر را زنده نگه دارد.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که هر دو تیم برای رسیدن به هدف خود به سه امتیاز نیاز داشتند؛ نود ارومیه برای فرار از سقوط و سایپا برای ادامه رقابت در کورس کسب رتبه سوم جدول.

شاگردان محمد رجب‌زاده بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه هشتم توسط کریم اسلامی به گل نخست رسیدند. برتری سایپا در ادامه نیز ادامه داشت و این تیم با حفظ فشار روی دروازه حریف، اختلاف را افزایش داد.

کریم اسلامی با به ثمر رساندن سه گل در دقایق ۸، ۶۰ و ۶۵ ستاره میدان بود. همچنین عارف صیفی در دقیقه ۲۰ و رضا میرزاییان در دقیقه ۸۰ دیگر گل‌های نارنجی‌پوشان را وارد دروازه نود ارومیه کردند تا سایپا با کسب این پیروزی ۵۶ امتیازی شود.

با وجود این برد، پیروزی صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم باعث شد جایگاه تیم‌های سوم تا پنجم جدول تغییری نکند و تکلیف سهمیه پلی‌آف به هفته پایانی کشیده شود.

در سوی مقابل، نود ارومیه با متحمل شدن چهارمین شکست متوالی خود، ۲۴ امتیازی باقی ماند. با توجه به تساوی کاراگستر شبستر و افزایش فاصله این تیم با منطقه امن جدول، سقوط نود به لیگ دسته دوم به صورت رسمی قطعی شد.

نماینده ارومیه که تنها یک فصل پیش به لیگ دسته اول صعود کرده بود و با هدف رسیدن به لیگ برتر پا به مسابقات گذاشته بود، در نهایت نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و فصل را با سقوط به پایان رساند.

انتهای پیام/