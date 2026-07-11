نساجی قهرمان لیگ یک شد

به گزارش ایلنا، نساجی مازندران در هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، با کسب سه امتیاز دیدار مقابل فرد البرز، عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد و صعودش به لیگ برتر را با فتح جام تکمیل کرد.

شاگردان رضا عنایتی در ورزشگاه شریعتی کرج مقابل فرد البرز به میدان رفتند و با تک‌گل صادق آلبوصبیح در دقیقه ۳۵ به برتری رسیدند. این گل پس از دفع ناقص مدافعان حریف و با شوتی از پشت محوطه جریمه به ثمر رسید و برای نساجی ارزش سه امتیاز و قهرمانی داشت.

نساجی با این پیروزی ۶۹ امتیازی شد و با توجه به توقف مس شهربابک برابر کاراگستر شبستر، اختلاف امتیاز خود را به چهار امتیاز رساند تا یک هفته پیش از پایان فصل، قهرمانی‌اش قطعی شود. به این ترتیب، نماینده مازندران تنها یک فصل پس از سقوط، بار دیگر جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد.

این موفقیت در شرایطی رقم خورد که رضا عنایتی در میانه فصل هدایت نساجی را بر عهده گرفت. او پس از جانشینی فراز کمالوند، روند باثباتی را با این تیم تجربه کرد و توانست نساجی را به قهرمانی لیگ یک و بازگشت به سطح نخست فوتبال ایران برساند.

قهرمانی نساجی، نخستین عنوان رسمی رضا عنایتی در دوران سرمربیگری او نیز به شمار می‌رود؛ موفقیتی که با استقبال گسترده هواداران پرشور این تیم همراه شد و فصل خاطره‌انگیزی را برای فوتبال مازندران رقم زد.

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