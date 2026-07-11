مس شهربابک 0 – کاراگستر 0؛ قهرمانی از دست رفت، بقا قطعی شد
دیدار حساس مس شهربابک و کاراگستر شبستر در هفته سیوسوم لیگ دسته اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سیوسوم لیگ دسته اول فوتبال، تیمهای مس شهربابک و کاراگستر شبستر به مصاف هم رفتند؛ مسابقهای که هر دو تیم برای رسیدن به اهداف خود به کسب سه امتیاز نیاز داشتند، اما در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
مس شهربابک که امیدوار بود با استفاده از امتیاز میزبانی همچنان در کورس قهرمانی باقی بماند، نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند و با تقسیم امتیازات، شانس رسیدن به عنوان قهرمانی را از دست داد. در سوی مقابل، این نتیجه برای کاراگستر شبستر ارزش زیادی داشت و بقای این تیم در لیگ دسته اول را تضمین کرد.
نیمه نخست این مسابقه با بازی محتاطانه دو تیم همراه بود و موقعیت جدی روی دروازهها شکل نگرفت. مهمترین اتفاق این نیمه، اخراج چند عضو نیمکت کاراگستر از سوی داور بود که در میان آنها، احد رستمی، سرمربی این تیم نیز با کارت قرمز مواجه شد.
در نیمه دوم، مس شهربابک حملات بیشتری روی دروازه حریف ترتیب داد و تلاش کرد به گل برتری برسد. حساسترین صحنه مسابقه در دقیقه ۸۹ رقم خورد؛ جایی که محمدرضا ولیزاده با ضربه سری خطرناک از فاصلهای نزدیک در آستانه گلزنی قرار گرفت، اما مهدی حقیقت، دروازهبان کاراگستر، با واکنشی بهموقع توپ را راهی کرنر کرد تا دروازه تیمش بسته بماند.
این تساوی علاوه بر تعیین تکلیف مدعیان قهرمانی، پرونده تیمهای در خطر سقوط را نیز بست. با پیروزی نساجی، عنوان قهرمانی لیگ یک به این تیم رسید و از سوی دیگر، با تساوی شهرداری نوشهر و شکست نود ارومیه، بقای کاراگستر شبستر در رقابتهای لیگ دسته اول برای فصل آینده نیز قطعی شد.