جنجال بزرگ در لیگ یک؛ حسینخانی تیمش را از زمین بیرون کشید
دیدار حساس نفت آبادان و مس کرمان در هفته سیوسوم لیگ دسته اول با حاشیهای کمسابقه همراه شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای نفت آبادان و مس کرمان در هفته سیوسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، در واپسین لحظات نیمه نخست با اتفاقی جنجالی روبهرو شد. در شرایطی که بازی به ثانیههای پایانی نیمه اول رسیده بود، احمد نصیری، هافبک مس کرمان، پس از خطا روی میثم تیموری با دریافت دومین کارت زرد از حسین امیدی، داور مسابقه، از زمین اخراج شد.
این تصمیم داور با اعتراض شدید اعضای کادر فنی مس کرمان همراه شد. فرزاد حسینخانی، سرمربی این تیم، در واکنش به اخراج بازیکنش از بازیکنان خواست زمین مسابقه را ترک کنند. به دنبال این تصمیم، بازیکنان مس زمین را ترک کرده و برخی روی نیمکت نشستند و تعدادی نیز راهی رختکن شدند.
پس از حدود هشت دقیقه توقف، با رایزنیهای انجامشده، بازیکنان مس کرمان بار دیگر به زمین بازگشتند و مسابقه از سر گرفته شد تا نیمه نخست به پایان برسد.
در جریان این وقفه، داور مسابقه ضمن تذکر جدی به فرزاد حسینخانی، سرپرست تیم مس کرمان را نیز با کارت قرمز از کنار زمین اخراج کرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که دیدار نفت آبادان و مس کرمان از حساسترین مسابقات هفته در کورس کسب رتبه سوم جدول به شمار میرود و انتظار میرود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزارش داور و ناظر مسابقه، درباره حواشی این دیدار تصمیمگیری کند.