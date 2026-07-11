مذاکرات مثبت استقلال و یاسر آسانی برای تمدید قرارداد (عکس)
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با اشاره به روند مذاکرات با یاسر آسانی، از برگزاری نشستهای مثبت با این بازیکن خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در تازهترین اظهارات خود درباره روند مذاکرات با یاسر آسانی اعلام کرد که جلسات برگزارشده طی دو روز گذشته در فضایی مثبت و سازنده دنبال شده است.
تاجرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
جلسه دیروز و امروز با یاسر آسانی خیلی خوب بود. هر دو طرف اطمینان از شرایطی میخواستیم که حاصل شد، یاسر بهخوبی در کنار همتیمیهایش تمرین میکند. برخی ایجنتها که به خواستههای اولیهشان نرسیدهاند، دنبال حاشیهسازی هستند.
هواداران باید هوشیار باشند وگرنه حاشیهسازان موفق میشوند.