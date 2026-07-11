قرارداد کریم باقری با پرسپولیس تمدید شد

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه پرسپولیس پس از مذاکرات نهایی، با کریم باقری برای تمدید همکاری به توافق رسیدند تا این مربی باسابقه یک فصل دیگر در کادر فنی سرخ‌پوشان حضور داشته باشد. با این تمدید، دوران حضور باقری روی نیمکت پرسپولیس وارد سیزدهمین سال متوالی خود خواهد شد و او همچنان یکی از باسابقه‌ترین اعضای کادر فنی این باشگاه باقی می‌ماند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کریم باقری از فردا در تمرینات پرسپولیس حاضر می‌شود و در کنار مهدی تارتار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. حضور او در کادر فنی، به شایعات مطرح‌شده درباره اختلاف میان باقری و سرمربی جدید پرسپولیس پایان می‌دهد و نشان می‌دهد دو طرف برای ادامه همکاری به جمع‌بندی رسیده‌اند.

در عین حال، مدیران باشگاه همچنان در حال بررسی گزینه‌های دیگر برای تکمیل کادر فنی هستند و احتمال دارد در روزهای آینده مربیان دیگری نیز به جمع دستیاران مهدی تارتار اضافه شوند.

کریم باقری نخستین بار در لیگ سیزدهم به‌عنوان مربی به کادر فنی پرسپولیس و تیم تحت هدایت علی دایی اضافه شد. او پس از پایان لیگ چهاردهم نیز همراه با برانکو ایوانکوویچ بار دیگر به جمع سرخ‌پوشان بازگشت و از آن زمان تاکنون در کنار سرمربیانی چون برانکو، گابریل کالدرون، یحیی گل‌محمدی، اوسمار ویه‌را، کارلوس گاریدو، اسماعیل کارتال، وحید هاشمیان و اکنون مهدی تارتار به فعالیت خود ادامه داده است.

تمدید قرارداد باقری از نگاه مدیران پرسپولیس، گامی مهم در مسیر حفظ ثبات کادر فنی محسوب می‌شود. او طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد هواداران و یکی از ارکان فنی باشگاه شناخته شده و تجربه حضور طولانی‌مدتش می‌تواند در مدیریت رختکن و همراهی مهدی تارتار در طول فصل جدید نقش مؤثری ایفا کند.

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