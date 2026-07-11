رضا دهقان دو فصل دیگر در چادرملو ماند (عکس)
باشگاه چادرملو اردکان در ادامه برنامه حفظ مهرههای کلیدی خود، قرارداد رضا دهقان را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد تا این هافبک باتجربه همچنان در ترکیب نماینده اردکان به کار خود ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، باشگاه چادرملو اردکان در راستای حفظ شاکله اصلی تیم برای فصل آینده، قرارداد رضا دهقان را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد. این هافبک ۲۹ ساله که با پایان قراردادش در آستانه تصمیمگیری برای آینده فوتبالی خود قرار داشت، در نهایت با مدیران باشگاه به توافق رسید و همکاریاش را ادامه خواهد داد.
دهقان از نیمفصل دوم فصل صعود چادرملو به لیگ برتر به جمع شاگردان سعید اخباری اضافه شد و از همان زمان به یکی از بازیکنان ثابت این تیم در خط میانی تبدیل شد. او تاکنون در ۸۲ مسابقه با پیراهن چادرملو به میدان رفته و از مهرههای مورد اعتماد کادر فنی به شمار میرود.
این هافبک فصل گذشته نیز در ۲۰ دیدار برای نماینده اردکان به میدان رفت و موفق شد سه گل به ثمر برساند. دهقان عمدتاً در پست هافبک دفاعی و میانی بازی میکند و وظیفه برقراری تعادل در خط میانی، قطع حملات حریف و کمک به گردش توپ را بر عهده دارد.
تمدید قرارداد این بازیکن در حالی نهایی شد که طی روزهای اخیر از علاقه باشگاههایی مانند فولاد و گلگهر برای جذب او خبرهایی منتشر شده بود. با این حال، مدیران چادرملو با توجه به حضور تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲، حفظ این بازیکن را در اولویت قرار دادند.
چادرملو پس از تمدید قرارداد سعید اخباری، روند حفظ نفرات تأثیرگذار خود را ادامه داده و تلاش میکند با کمترین تغییر در ترکیب اصلی، آماده حضور در رقابتهای فصل آینده شود. تمدید قرارداد رضا دهقان نیز در همین چارچوب و با هدف حفظ ثبات فنی تیم انجام شده است.