طارمی: با انتقادها قویتر شدم
مهدی طارمی در گفتوگویی با مجموعه مستند الجزیره، از دوران کودکی، چالشهای مسیر فوتبالی، خدمت سربازی، مواجهه با انتقادها و نقش فوتبال در انتقال پیام صلح سخن گفت و تأکید کرد که سختیهای زندگی، مسیر موفقیت او را هموار کرده است.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی که پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل دوربین مستند الجزیره قرار گرفته بود، در این گفتوگو به روایت بخشهای مختلف زندگی شخصی و حرفهای خود پرداخت؛ مصاحبهای که پس از پایان حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و همزمان با برگزاری مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها منتشر شد.
مهاجم تیم ملی ایران با اشاره به دوران کودکی خود گفت از همان سالهای نخست زندگی، فوتبال بخش جداییناپذیر زندگیاش بوده است. او با اشاره به اینکه پدر و برادرش نیز فوتبال بازی میکردند، اظهار داشت: «از پنج، شش سالگی فقط فوتبال را میدیدم و تمام تمرکزم روی این ورزش بود. آن زمان بازیهای رئال مادرید را دنبال میکردم و رونالدوی برزیلی برای من بهترین بازیکن دنیا بود.»
طارمی در بخش دیگری از این گفتوگو به تصویری که برخی مردم اروپا از ایران دارند اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مردم اطلاعات دقیقی درباره ایران ندارند. ایران کشوری بزرگ با فرهنگ غنی و مردمی صمیمی است و من همیشه تلاش کردهام واقعیتهای کشورم را برای دیگران بازگو کنم.»
او درباره دوران خدمت سربازی نیز توضیح داد: «سربازی سختترین دوره زندگیام بود. در ۱۹ سالگی به خدمت رفتم و حدود یک سال و نیم از فوتبال حرفهای دور ماندم.» با این حال، مهاجم تیم ملی تأکید کرد که همان تجربه دشوار نیز درسهای ارزشمندی برای او به همراه داشته است و افزود: «اگر قرار است موفق شوی، باید سختی بکشی. همه تجربههای زندگی، چه تلخ و چه شیرین، باعث رشد انسان میشوند.»
طارمی همچنین یکی از عوامل موفقیت خود را تحلیل ذهنی مسابقات و مطالعه مداوم فوتبال دانست و گفت: «همیشه مسابقات زیادی تماشا میکردم و حرکات مهاجمان را آنالیز میکردم. همین نگاه تحلیلی و استفاده از هوش فوتبالی باعث شد بعد از بازگشت به میادین، خیلی زود به شرایط خوب برسم.»
مهاجم ایرانی درباره نحوه برخورد با انتقادها نیز گفت: «انتقادها را مانند آجرهایی میبینم که به سمت من پرتاب میشوند. آنها را جمع میکنم و با همانها خانه زندگیام را میسازم. معتقدم در پایان هر سختی، اتفاقات شیرینی در انتظار انسان است.»
طارمی با اشاره به حضورهای متوالی تیم ملی در جام جهانی اظهار کرد: «افتخار میکنم که عضوی از نسل هفت صعود ایران به جام جهانی بودهام. تمام تلاش ما این است که با عملکردمان مردم را خوشحال کنیم و باعث افتخار آنها باشیم.»
او در پایان، بر نقش فوتبال در نزدیکی ملتها تأکید کرد و گفت: «میخواهیم با فوتبال، فرهنگ ایران و پیام صلح مردم کشورمان را به دنیا نشان دهیم. ورزش باید از سیاست جدا باشد و بتواند ملتها را به هم نزدیک کند. فوتبال ظرفیت ایجاد اتحاد و همدلی را دارد و امیدوارم همیشه از این ظرفیت در مسیر صلح استفاده شود.»