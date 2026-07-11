پایان همکاری امید عالیشاه و پرسپولیس با توافق دوطرفه
امید عالیشاه، کاپیتان باسابقه پرسپولیس، پس از حدود یک دهه حضور در جمع سرخپوشان با توافق دوطرفه قرارداد خود را با این باشگاه پایان داد و به همکاریاش با پرسپولیس خاتمه داد.
به گزارش ایلنا، همکاری امید عالیشاه و باشگاه پرسپولیس پس از سالها حضور در این تیم به پایان رسید. کاپیتان سرخپوشان امروز با حضور در ساختمان باشگاه و پس از برگزاری نشست نهایی با مدیران، به صورت توافقی از پرسپولیس جدا شد.
عالیشاه در سالهای حضورش در پرسپولیس یکی از چهرههای تأثیرگذار این تیم بود و در کنار سایر بازیکنان، نقش مهمی در کسب عناوین مختلف داخلی و حضور موفق سرخپوشان در رقابتهای آسیایی ایفا کرد. او در طول این سالها بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را نیز بر بازو بست و به یکی از باسابقهترین بازیکنان این باشگاه تبدیل شد.
باشگاه پرسپولیس با انتشار پیامی از سالها تلاش، تعهد و عملکرد این بازیکن قدردانی کرد و برای امید عالیشاه در ادامه دوران حرفهای و همچنین زندگی شخصی، آرزوی موفقیت، سلامتی و سربلندی داشت.
با جدایی عالیشاه، پرونده حضور یکی از باسابقهترین بازیکنان سالهای اخیر پرسپولیس در این باشگاه بسته شد و باید دید این بازیکن در ادامه دوران فوتبال خود راهی چه تیمی خواهد شد.