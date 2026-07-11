اظهارات جنجالی لوتار ماتئوس درباره مسی
لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان، با تمجید از عملکرد لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد که حضور کاپیتان آرژانتین در لیگ آمریکا، شانس او را برای کسب جوایز فردی سال کاهش میدهد و او را نامزد اصلی توپ طلا یا جایزه بهترین بازیکن فیفا نمیداند.
به گزارش ایلنا، لوتار ماتئوس، کاپیتان پیشین تیم ملی آلمان، ضمن ابراز رضایت از نمایشهای لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶، معتقد است عملکرد این ستاره آرژانتینی برای کسب مهمترین جوایز فردی فوتبال جهان کافی نیست.
قهرمان جام جهانی ۱۹۹۰ در گفتوگو با روزنامه آلمانی بیلد اظهار کرد: «لیگی که مسی در آن بازی میکند، قابل مقایسه با رقابتهایی نیست که بازیکنانی مانند هری کین، کیلیان امباپه، عثمان دمبله و ارلینگ هالند در آن حضور دارند. آنها در بالاترین سطح فوتبال اروپا بازی میکنند.»
او در ادامه با اشاره به معیار انتخاب بهترین بازیکن سال افزود: «بازیکنی که عنوان بهترین فوتبالیست جهان را به دست میآورد، باید در طول یک فصل کامل عملکردی درخشان و متقاعدکننده داشته باشد. مسی در اینتر میامی نمایشهای خوبی ارائه کرده، اما لیگ فوتبال آمریکا در میان برترین لیگهای جهان قرار نمیگیرد.»
ماتئوس همچنین تأکید کرد: «هالند و کین در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا عملکردی متفاوت و در سطحی بالاتر نسبت به لیونل مسی داشتهاند.»
این اسطوره فوتبال آلمان بر این باور است که حتی اگر مسی بتواند تیم ملی آرژانتین را بار دیگر به قهرمانی جام جهانی برساند، این موضوع بهتنهایی نباید باعث شود او برنده جایزه بهترین بازیکن سال فیفا یا توپ طلای فوتبال جهان شود.
لیونل مسی تاکنون هشت بار عنوان بهترین بازیکن جهان را در طول دوران حرفهای خود کسب کرده است که یکی از آنها پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ به دست آمد.
تیم ملی آرژانتین نیز قرار است در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اواخر روز شنبه در شهر کانزاسسیتی برابر تیم ملی سوئیس به میدان برود.