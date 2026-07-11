AFC میزبانی نمایندگان ایران را لغو کرد
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که سه نماینده فوتبال ایران در رقابتهای باشگاهی فصل پیشرو امکان میزبانی از حریفان خود در ورزشگاههای داخلی را نخواهند داشت و باید مسابقات خانگیشان را در کشور ثالث برگزار کنند.
به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران، از لغو میزبانی نمایندگان ایران در رقابتهای باشگاهی این فصل خبر داده است. بر اساس این تصمیم، استقلال و تراکتور بهعنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و چادرملو بهعنوان نماینده کشور در لیگ قهرمانان آسیا ۲، موظف هستند دیدارهای خانگی خود را خارج از ایران برگزار کنند.
این تصمیم در حالی ابلاغ شده که باشگاههای ایرانی امیدوار بودند پس از مدتها بار دیگر از امتیاز میزبانی در ورزشگاههای کشور بهرهمند شوند. با این حال، با تصمیم جدید AFC، این سه باشگاه باید برای انتخاب محل برگزاری مسابقات خود با یکی از کشورهای ثالث به توافق برسند.
اجرای این تصمیم، چالشهای متعددی را برای نمایندگان ایران به همراه خواهد داشت. انتخاب کشور میزبان، هماهنگیهای اجرایی، افزایش هزینههای برگزاری مسابقات، برنامهریزی سفر تیمها و محروم شدن از حمایت مستقیم هواداران، از جمله مهمترین مسائلی است که باشگاهها در ادامه مسیر رقابتهای آسیایی با آن مواجه خواهند بود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکنون توضیحی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم منتشر نکرده و فدراسیون فوتبال ایران نیز هنوز واکنش رسمی به نامه AFC نشان نداده است. با این حال، پیشبینی میشود در روزهای آینده رایزنیهایی میان مسئولان فدراسیون، باشگاههای حاضر در مسابقات و مسئولان AFC برای بررسی شرایط و تعیین محل برگزاری دیدارها انجام شود.
لغو میزبانی نمایندگان ایران میتواند علاوه بر مسائل فنی، تبعات اقتصادی نیز برای باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی به همراه داشته باشد و شرایط آنها را در مسیر این مسابقات تحت تأثیر قرار دهد.