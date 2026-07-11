زمان و محل اردوی خارجی استقلال در آستانه نهایی شدن
استقلال پس از آغاز تمرینات و اردوی داخلی، در حال نهایی کردن برنامه اردوی خارجی پیشفصل است.
به گزارش ایلنا، استقلال با شروع برنامههای آمادهسازی پیشفصل، وارد مرحله جدیدی از روند آمادهسازی خود شده و پس از برگزاری اردوی داخلی، درصدد برگزاری اردوی خارجی برای ادامه تمرینات است. این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی و اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی برگزار خواهد شد.
در شرایط فعلی، اعضای کادر فنی منتظر اضافه شدن تمامی بازیکنان ملیپوش و نفرات خارجی تیم هستند تا ترکیب استقلال به شکل کاملتری در اختیار سهراب بختیاریزاده قرار بگیرد. با تکمیل فهرست بازیکنان، بخش مهمی از تمرینات تخصصی و هماهنگیهای تاکتیکی در اردوی برونمرزی دنبال خواهد شد.
فرید تاجرنیا نیز درباره برنامه باشگاه برای این اردو اعلام کرده است که مدت زمان آن بین هشت تا ۱۰ روز در نظر گرفته شده است. به گفته او، استقلال در ابتدا قصد داشت اردوی پیشفصل خود را در یکی از کشورهای اروپایی برگزار کند، اما به دلیل شرایط موجود و باز نبودن سفارت کشور مورد نظر، این برنامه فعلاً امکان اجرا پیدا نکرده است.
بر همین اساس، مدیران باشگاه در حال بررسی دو گزینه برای محل برگزاری اردو هستند. در صورتی که شرایط لازم برای دریافت ویزا فراهم شود، یکی از کشورهای حوزه بالکان میتواند میزبان اردوی پیشفصل استقلال باشد.
با این وجود، ترکیه همچنان محتملترین مقصد آبیپوشان محسوب میشود. اگر روند اخذ ویزا برای گزینه مدنظر در حوزه بالکان به نتیجه نرسد، استقلال طبق برنامه جایگزین، اردوی خارجی خود را در ترکیه برگزار خواهد کرد؛ کشوری که از ابتدای برنامهریزیهای پیشفصل نیز یکی از گزینههای اصلی کادر فنی و مدیران باشگاه بوده است.