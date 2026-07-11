علینژاد رسماً گلگهری شد
باشگاه گلگهر سیرجان در ادامه فعالیت خود در نقلوانتقالات تابستانی، با جذب محمد علینژاد، مهاجم فصل گذشته ملوان، خط حمله خود را تقویت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد علینژاد، مهاجم فصل گذشته ملوان بندرانزلی، با امضای قراردادی دو ساله به طور رسمی به گلگهر سیرجان پیوست تا شاگرد مهدی رحمتی شود.
علینژاد که پیش از این سابقه همکاری با مهدی رحمتی را در آلومینیوم اراک نیز در کارنامه دارد، یکی از خریدهای جدید گلگهر برای فصل آینده لیگ برتر محسوب میشود و امیدوار است بار دیگر زیر نظر این سرمربی عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد.
این مهاجم در فصل گذشته با پیراهن ملوان در ۲۲ مسابقه به میدان رفت و موفق شد ۳ گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کند. گلگهر با جذب این بازیکن به دنبال افزایش قدرت تهاجمی خود برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر است.