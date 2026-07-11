به گزارش ایلنا، هیاهوی بسیار برای هیچ؛ رئال مادرید جام جهانی را با اسکوادی آغاز نکرد که نویدبخش دستاوردهای تاریخی باشد. حداقل از نظر کمّی و تعداد مهره‌ها این‌طور به نظر نمی‌رسید. تنها ۹ بازیکن از ترکیب فصل گذشته این تیم به ایالات متحده، مکزیک و کانادا سفر کردند. به طور مشخص، کورتوا، رودیگر، شوآمنی، والورده، گولر، بلینگام، براهیم، وینیسیوس و امباپه این نفرات را تشکیل می‌دادند.

به این جمع، پنج بازیکن دیگر نیز اضافه شدند: اندریک (پس از بازگشت از دوران بازی قرضی در لیون) و چهار خرید جدید باشگاه (دومفریس، کوناته، کوکوریا و برناردو سیلوا). این تقویت‌کننده‌ها تعداد نمایندگان رئال را به عدد ۱۴ رساندند. اما حقیقت این است که حضور آن‌ها اصلاً ضروری نبوده است؛ چرا که هیچ‌کدام از این ۵ نفر موفق به گلزنی نشده‌اند. در واقع تنها ۴ بازیکن از جمع رئالی‌ها گل زده‌اند. اما از آنجایی که در مادرید مسئله اصلی کمیت نیست، بلکه کیفیت است، آمار و ارقام به وضوح همه چیز را نشان می‌دهند.

پادشاهی امباپه در جدول گلزنان و تعقیب سایه به سایه بلینگام

رئال مادرید اکنون تنها دو گل با تبدیل شدن به گلزن‌ترین باشگاه تاریخ در یک دوره جام جهانی فاصله دارد. آن‌ها ۱۷ گل به ثمر رسانده‌اند که همین حالا یک رکورد بی‌سابقه برای باشگاه محسوب می‌شود؛ آماری که در وهله اول توسط سه بازیکن رقم خورده است. در رأس این خط آتش، کیلیان امباپه قرار دارد که با ۸ گل زده، هم‌تراز با مسی در صدر جدول گلزنان تورنمنت تکیه زده است؛ آن هم در شرایطی که این ستاره فرانسوی در مسابقه دیروز مقابل مراکش یک ضربه پنالتی را از دست داد. اگر او آن پنالتی را گل می‌کرد، اکنون آمارش خیره‌کننده‌تر بود. او همچنین ۳ پاس گل ارسال کرده است، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، گل‌ها هستند؛ هشت گل در شش مسابقه جام جهانی.

اگرچه امباپه دو هم‌تیمی مادریدی را در چند قدمی خود می‌بیند—بلینگام و وینیسیوس که هر کدام ۴ گل به ثمر رسانده‌اند—اما روند جود بلینگام در این جام نوسانی بوده است؛ یک بازی درخشان، یک بازی خاموش، یک بازی درخشان، یک بازی خاموش و در نهایت مسابقه آخر که دوباره در اوج بود. کرواسی، پاناما و مکزیک (دو بار) قربانیان این ستاره انگلیسی بودند.

این آمار متعلق به بازیکنی است که در جام جهانی چشم‌ها را خیره کرده، تا جایی که در حال حاضر در رتبه نهم کورس توپ طلا قرار دارد. او بار دیگر قدرت هجومی خود و به تبع آن، بهترین فرم بازی‌اش را بازیافته است.

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وینیسیوس نیز ۴ گل به ثمر رسانده است، هرچند وضعیت او یک تفاوت اساسی با دیگران دارد: تمام گل‌های او در مرحله گروهی به ثمر رسید. و حالا با توجه به حذف تیم ملی برزیل، شمارش گل‌های او دیگر افزایش نخواهد یافت. او دروازه مراکش، هائیتی و اسکاتلند (دبل برابر اسکاتلند) را باز کرد. هم او و هم بلینگام هر کدام یک پاس گل نیز ثبت کرده‌اند و نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان امباپه در این مسیر هستند. رالی جذابی که یک قهرمان چهارم نیز دارد: آردا گولر، کسی که در آخرین بازی ترکیه مقابل آمریکا گلزنی کرد.

هیچ بازیکن دیگری از رئال مادرید در این جام جهانی موفق به گلزنی نشده است. نورافکن‌ها تنها روی چهار بازیکن زوم شده‌اند، اما آن‌ها با نرخ فوق‌العاده‌ای در حال گلزنی هستند. این‌ها بازیکنانی هستند که قدرت گلزنی شگفت‌انگیزی را در جام جهانی با یک وجه مشترک به نمایش گذاشته‌اند: درخشش بزرگ‌ترین ستاره‌ها. صدای اول هر تیم و به زبان ساده‌تر، مهره‌های کلیدی و همه‌کاره هر اسکواد. این، جام جهانی سوپراستارهاست.

خیز کهکشانی‌ها برای شکستن رکورد بایرن، پی‌اس‌جی و هونود

مرحله یک‌چهارم نهایی این پنجشنبه با تقابل مهیج فرانسه و مراکش در بوستون آغاز شد و پس از سوت پایان فاکوندو تلو، شش بازیکن رئالی همچنان در جدول مسابقات باقی مانده‌اند؛ از جمله خریدهای جدید که از تاریخ اول جولای به طور رسمی بخشی از باشگاه محسوب می‌شوند. براهیم دیاز از دور رقابت‌ها حذف شد، اما کورتوا، کوناته، کوکوریا، شوآمنی، بلینگام و امباپه همچنان شانس درخشش دارند. مسئولیت این چالش بزرگ اکنون روی شانه‌های آن‌هاست: اگر آن‌ها دو گل دیگر به ثمر برسانند، رئال مادرید به باشگاهی با بیشترین گل زده در یک دوره جام جهانی در تمام تاریخ تبدیل خواهد شد. هدف کاملاً مشخص است.

این دستاورد به معنای عبور از رکوردی است که در حال حاضر به طور مشترک در اختیار هونود بوداپست (۱۹۵۴)، بایرن مونیخ (۲۰۱۴) و پاری‌سن‌ژرمن (۲۰۲۲) با ۱۸ گل زده قرار دارد. در تمامی این موارد—و این یک جزئیات فوق‌العاده جذاب است—کشورِ این باشگاه‌ها در نهایت به فینال رسید.

بگذارید این موضوع به عنوان یک انگیزه برای کسانی باشد که می‌خواهند امیدهای خود را با طعم پیشگویی زنده نگه دارند: اگر رئال مادرید به این رکورد برسد یا از آن عبور کند، طبق تاریخ باید به این معنی باشد که تیم ملی اسپانیا به فینال جام جهانی می‌رسد. اگرچه این یک گمانه‌زنی محض و نوعی آینده‌نگری است، اما واقعیت روی اعداد استوار است: دو گل دیگر برای جابه‌جا کردن رکورداران این عرصه نیاز است؛ یورش به سمت تاجی که اکنون در اختیار سه غول فوتبال است. اما قبل از آن، یک گام دیگر وجود داشت: آن‌ها دیروز با رکورد استاد رنس (۱۹۵۸) برابر شدند. این در حالی است که مادریدی‌ها پیش از این از رکورد بارسلونا (۱۹۹۴) و بنفیکا (۱۹۶۶) که هر دو ۱۶ گل به ثمر رسانده بودند، عبور کرده‌اند.

امباپه، بلینگام، وینیسیوس و گولر: یک‌چهارم از گلزنان ویرانگر در میان ۱۴ بازیکن باشگاه، با احتساب خریدهای جدید. این ثابت می‌کند که مسئله تعداد نیست، بلکه کیفیت است. و با تکیه بر همین ایده، تاریخ ارتش سفید مادرید در حال نگارش است...

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