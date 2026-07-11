به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه پس از پیروزی درخشان مقابل مراکش، ترجیح داد حریف خاصی را برای دیدار نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه انتخاب نکند. مهاجم تیم ملی فرانسه در این رابطه گفت: «برای من فرقی نمی‌کند، اگر بلژیک باشد، بلژیک و اگر اسپانیا باشد، اسپانیا. باید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. این یک مسابقه در مرحله نیمه‌نهایی است و قطعاً بازی بسیار سخت و نفس‌گیری خواهد بود.»

جذاب‌ترین و برجسته‌ترین بخش از صحبت‌های امباپه پس از انتخابش به عنوان ارزشمندترین بازیکن زمین (MVP)، پیرامون موضوع رهبری او در تیم چرخید: «البته که من در تیم ملی فرانسه احساس بسیار خوبی دارم. این یک تیم و گروهی است که من علاقه بسیار زیادی به آن دارم. بازیکنان زیادی در این تیم حضور دارند که از دوستان من هستند و سال‌های زیادی است که آن‌ها را می‌شناسم. البته بازیکنان جوانی را هم در کنارمان داریم که تا حدودی به من به چشم یک بازیکن بزرگ‌تر و با تجربه‌تر نگاه می‌کنند.»

داشتن این تجربیات گران‌بها و فرصت کمک کردن به بازیکنان نسل جدید باعث شده تا امباپه احساس رضایت و خوشحالی داشته باشد: «من باید برای تیم الگو باشم، به ویژه از نظر روحی و روانی؛ چون در داخل زمین همه چیز به فوتبال مربوط می‌شود، اما در خارج از آن، جنبه‌های روحی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. من بازیکنی هستم که نسبت به سایر نفرات، مسابقات جام جهانی بیشتری را برای این تیم بازی کرده‌ام. من به خوبی درک می‌کنم که بازی در جام جهانی چه حال و هوایی دارد و می‌دانم که باید این تجربه را به هم‌تیمی‌هایم یاد بدهم.»

تقابل با اشرف حکیمی و براهیم دیاز، دوستان و هم‌تیمی‌های باشگاهی‌اش که هر کدام در این مسابقه به دنبال کسب پیروزی برای کشورشان بودند، بخش دیگری از صحبت‌های او بود: «نه، وقتی دوباره او را در رختکن ببینم قطعاً سخت‌تر خواهد بود، چون آنجا ما دوباره به زندگی عادی برمی‌گردیم و دوباره با هم دوست هستیم. اما در اینجا و درون زمین، هیچ احساساتی وجود ندارد. ما اینجا بودیم تا برنده شویم. او هم اینجا بود تا پیروز شود. اشرف یک دوست بسیار صمیمی و نزدیک برای من است، اما در جریان مسابقه هیچ احساسی در میان نبود.»

در نهایت، مقایسه میان تیم فعلی فرانسه و نسل‌های درخشان گذشته این کشور امری اجتناب‌ناپذیر بود که امباپه این‌گونه به آن پاسخ داد: «این تیم قوی‌ترین فرانسه تاریخ نیست. من تجربه قهرمانی در جام جهانی و نایب‌قهرمانی در این تورنمنت را دارم. این تیم فعلی هنوز قهرمان یا نایب‌قهرمان جام جهانی نشده است. این نسل تیمی است که بیشترین پتانسیل را دارد و تیمی است که برنامه‌ریزی برای آینده با آن بسیار راحت‌تر است. ما می‌توانیم رویای رسیدن به افتخارات بزرگ را داشته باشیم. کیفیت بسیار بالایی در تیم ما وجود دارد، اما تیم‌های قدرتمند آن‌هایی هستند که جام‌ها را فتح می‌کنند و در حال حاضر، من هنوز مدال طلایی را در دسترس نمی‌بینم. شما باید برنده شوید تا بتوانید به بهترین تیم تاریخ تبدیل شوید.»

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