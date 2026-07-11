فجر سپاسی در انتظار پاسخ آخر حسینی

به گزارش ایلنا، همکاری پیروز قربانی و فجرسپاسی به پایان رسیده و مدیران این باشگاه از چند روز گذشته بررسی گزینه‌های جانشینی او را آغاز کرده‌اند. در میان گزینه‌های مطرح، مجتبی حسینی بیش از سایرین به نیمکت زردپوشان شیرازی نزدیک شده و مذاکرات اولیه نیز میان طرفین انجام شده است.

نکته قابل توجه این است که همزمان آلومینیوم اراک شرایط چندان مناسبی ندارد. با وجود اینکه حسینی از مدیران باشگاه خواسته بود تمرینات تیم از ابتدای تیرماه آغاز شود، هنوز خبری از شروع برنامه‌های آماده‌سازی نیست و این موضوع نارضایتی سرمربی آلومینیوم را به همراه داشته است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد همین بلاتکلیفی، احتمال پایان همکاری حسینی با آلومینیوم را افزایش داده است؛ هرچند او همچنان یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و برای جدایی باید ابتدا وضعیت این قرارداد مشخص شود.

در صورت نهایی شدن توافق، فجرسپاسی یکی از باتجربه‌ترین مربیان لیگ را روی نیمکت خود خواهد دید. از سوی دیگر، جدایی احتمالی حسینی می‌تواند آلومینیوم را در آستانه شروع فصل جدید با چالشی جدی روبه‌رو کند. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده، تکلیف نیمکت هر دو باشگاه مشخص خواهد شد.

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