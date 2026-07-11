نه آرژانتین، نه آلمان
رکورد خارقالعاده اسپانیا در جام جهانی ثبت شد
تیم ملی اسپانیا با ثبت کلینشیتهای متوالی و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی بدون حتی یک گل خورده، به رکورد تاریخی و منحصربهفردی دست یافت که پیش از این تنها سه تیم در تاریخ این تورنمنت موفق به انجامش شده بودند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا به روند رو به رشد و استوار خود در این دوره از رقابتهای جام جهانی ادامه میدهد. شاگردان لوئیس دلا فونته با صعود به مرحله یکچهارم نهایی، دست به کار بزرگی زدهاند؛ رکوردی که لاروخا از سال ۲۰۱۰ تاکنون موفق به تکرار آن نشده بود و نکته شگفتانگیز اینکه آنها هنوز حتی یک گل هم در این تورنمنت دریافت نکردهاند.
در تاریخ فوتبال تنها سه تیم پیش از این موفق به ثبت چنین رکوردی شده بودند که از آخرین بار آن ۳۶ سال میگذرد. علاوه بر این، ماتادورها در حالی به این موفقیت دست یافتهاند که در این دوره، چالش فرساینده بازی در مرحله یکشانزدهم نهایی را نیز پیش رو داشتند.
اسپانیا با آمار خیرهکننده ۹ گل زده و صفر گل خورده، اکنون یکی از اصلیترین و جدیترین مدعیان بالا بردن جام قهرمانی در تاریخ ۱۹ جولای به شمار میرود. عملکرد فوقالعاده خط دفاعی لاروخا باعث شد تا اونای سیمون به یک نقطه عطف تاریخی دست پیدا کند؛ او با عبور از والتر زنگای افسانهای، به اولین دروازهبانی در تاریخ تبدیل شد که توانسته است برای بیش از ۶۰۰ دقیقه متوالی دروازه خود را در مسابقات جام جهانی بسته نگه دارد.
انگلیس، برزیل و ایتالیا
تنها تیمهای ملی که در تاریخ جام جهانی موفق شده بودند بدون گل خورده به مرحله یکچهارم نهایی برسند، انگلیس (۱۹۶۶)، برزیل (۱۹۸۶) و ایتالیا (۱۹۹۰) هستند. سه شیرها این شاهکار را در تورنمنتی رقم زدند که به اولین و تنها قهرمانی آنها در جام جهانی تا به امروز تبدیل شد؛ روندی که برای انگلیس تا مرحله نیمهنهایی ادامه داشت، تا اینکه بالاخره اوزهبیو بزرگ از روی نقطه پنالتی برای پرتغال گلزنی کرد و این طلسم را شکست.
با این حال، برزیل و ایتالیا چندان خوششانس نبودند و خیلی زودتر از رسیدن به فینال از دور مسابقات کنار رفتند. در جام جهانی ۱۹۸۶، سلسائو یک مرحله گروهی بینقص را پشت سر گذاشت و دروازهاش تا مرحله یکچهارم نهایی بسته ماند، اما در این مرحله میشل پلاتینی گل تساوی را برای فرانسه به ثمر رساند (۱-۱) و خروسها در نهایت برزیل را در ضربات پنالتی حذف کردند. در دوره بعدی یعنی جام جهانی ۱۹۹۰، آتزوری حتی بدون دریافت گل تا مرحله نیمهنهایی نیز پیش رفت، اما در نهایت کلودیو کانیگیا با گلزنی برای آرژانتین، نوار کلینشیتهای متوالی ایتالیای میزبان را پاره کرد.