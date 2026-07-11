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هایجک قرن در لیگ برتر

منچسترسیتی صید ۱۰ میلیونی آرسنال را در یک قدمی امارات دزدید

منچسترسیتی صید ۱۰ میلیونی آرسنال را در یک قدمی امارات دزدید
کد خبر : 1811686
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منچسترسیتی با شبیخون ناگهانی در بازار نقل‌وانتقالات، جرمی مونگا، وینگر ۱۷ ساله لسترسیتی را در حالی که در یک قدمی پیوستن به آرسنال بود با قراردادی ۱۰ میلیون پوندی به اتحاد آورد.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی به طور رسمی قراردادی به ارزش مجموع ۱۰ میلیون پوند را برای به دست آوردن امضای مونگا نهایی کرده است، آن هم در همان هفته‌ای که او هفدهمین سالروز تولدش را جشن گرفت. این حرکت تهاجمی در بازار نقل‌وانتقالات، به طور همزمان برنامه‌های دقیق و حساب‌شده آرسنال، رقیب آن‌ها در شمال لندن را که پیش از این گفتگوهای جدی را در طول تابستان انجام داده بود، خراب کرد. این جوان بااستعداد به جای اینکه در رده‌های پایه و جوانان قرار گیرد، بلافاصله در ساختار تیم اصلی ادغام خواهد شد.

منچسترسیتی صید ۱۰ میلیونی آرسنال را در یک قدمی امارات دزدید

استقبال از انتقال رویایی

مونگا پس از رسمی شدن انتقالش، نتوانست خوشحالی خود را از پیوستن به موفق‌ترین باشگاه انگلیس در دهه گذشته پنهان کند. این وینگر همچنین تأکید کرد که وجود یک مسیر توسعه‌یافته و اثبات‌شده که با موفقیت استعدادهای جوان و برتر را پرورش می‌دهد، یکی از دلایل اصلی تصمیم او برای پذیرش پیشنهاد سیتی بوده است.

مونگا در نخستین مصاحبه خود هیجانش را ابراز کرد: «وقتی متوجه شدم منچسترسیتی به جذب من علاقه‌مند است، فوراً متوجه شدم که این انتخاب درستی برای من است. برای هر فوتبالیست جوان، تبدیل شدن به بخشی از این باشگاه شگفت‌انگیز، رویایی است که به حقیقت پیوسته است. این بهترین باشگاه انگلیس در ۱۰ سال گذشته بوده است. این باشگاه همچنین فرصت‌هایی را به بازیکنان آکادمی مانند فیل فودن و نیکو اورایلی داده که نشان می‌دهد مسیر پیشرفت در اینجا مهیاست. حضور در اینجا یک افتخار است و از اینکه به این تیم ملحق شده‌م، بسیار خوشحالم.»

منچسترسیتی صید ۱۰ میلیونی آرسنال را در یک قدمی امارات دزدید

تمجید ویژه ویانا از استعداد هیجان‌انگیز

ردیابی و زیر نظر گرفتن مونگا توسط سیتی از مدت‌ها پیش پایه‌ریزی شده بود، اما ورود انزو مارسکا، سرمربی جدید، با توجه به اینکه این تاکتیک‌دان پیش از این و در دوران حضورش در لسترسیتی با این بازیکن کار کرده بود، تعیین‌کننده و حیاتی از آب درآمد.

خود مونگا پس از اینکه در آوریل ۲۰۲۵ و در سن ۱۵ سالگی اولین بازی خود را انجام داد، رکورد جالب توجهی را به عنوان یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ این مسابقات در اختیار دارد. هوگو ویانا، مدیر ورزشی سیتی، بر تعهد کامل باشگاه برای پرورش پتانسیل عظیم این بازیکن در آینده تاکید کرد.

ویانا استقبال گرمی از خرید جدید خود داشت: «جرمی بازیکن هیجان‌انگیزی است که در همین دوران کوتاه حرفه‌ای خود گام‌های بلندی برداشته است. ما به عنوان یک باشگاه از قبل کاملاً از او شناخت داشتیم و توانایی‌های او را از زمان حضورش در لستر از نزدیک دیده بودیم. در ۱۷ سالگی، ما احساس می‌کنیم که او فقط به پیشرفت خود ادامه خواهد داد و این گام بعدیِ درست در دوران حرفه‌ای اوست. ما مشتاقانه منتظر حمایت از او در هر قدم از این مسیر هستیم.»

منچسترسیتی صید ۱۰ میلیونی آرسنال را در یک قدمی امارات دزدید

فرصت طلایی در تور آسیایی

طبق برنامه تنظیم‌شده، مونگا بلافاصله همراه با اسکواد تیم اصلی سیتی پرواز خواهد کرد تا در تور پیش‌فصل آن‌ها در آسیا که اواخر این ماه برگزار می‌شود، شرکت کند. مجموعه‌ای از دیدارهای دوستانه مقابل اینتر، تیم ستارگان کی‌لیگ و اتلتیکو مادرید، شرایطی ایده‌آل را برای این بازیکن فراهم می‌کند تا بتواند نظر کادر فنی را به خود جلب کند.

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