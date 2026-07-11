اختیار تام به کلوپ برای انقلاب در مانشافت
آلمان کلید پادشاهی را به دست مهندس بزرگ سپرد
فدراسیون فوتبال آلمان پس از شکست تلخ و حذف از جام جهانی، آماده است تا با اعطای اختیارات مطلق و بیسابقه به یورگن کلوپ، تمام قدرت لازم برای احیا و بازسازی ساختار تیم ملی این کشور را به او واگذار کند.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) خود را برای اعطای اختیاراتی بیسابقه به یورگن کلوپ جهت هدایت پروژه نوسازی تیم ملی این کشور آماده میکند. طبق ادعای نشریه معتبر بیلد، انتصاب این سرمربی کاریزماتیک روی نیمکت مانشافت را باید قطعی و تمامشده دانست؛ مردی که با داشتن کارت بلانش، آزادی عمل مطلق دارد تا هر تغییری را که برای بازگرداندن قهرمان چهار دوره جهان به بالاترین سطح فوتبال بینالمللی لازم میداند، پس از ناامیدیهای اخیر در جام جهانی اعمال کند. تصمیم فدراسیون بر این است که کلوپ را به مدیر و مربیای با بیشترین قدرت تصمیمگیری در کل تاریخ فوتبال آلمان تبدیل کند.
گزارش بیلد نشان میدهد که اولین تغییر بزرگ در مدل مدیریتی از همین حالا کلید خورده است؛ رییس آینده فدراسیون فوتبال آلمان دیگر هیچگونه دخالت و ارتباط مستقیمی با تیم ملی نخواهد داشت و تمام تمرکز خود را معطف به کارهای ساختاری فدراسیون و توسعه فوتبال پایه خواهد کرد.
با این فرمان، مدیریت و فرماندهی تیم ملی منحصراً در دستان یورگن کلوپ و مدیر ورزشی، یعنی رودی فولر (در صورت ماندگاری در این سمت) قرار میگیرد. علاوه بر این، کلوپ برای انتخاب تمام اعضای کادر فنی خود و آوردن هر دستیار و همکاری که صلاح بداند، دستش کاملاً باز خواهد بود.
از کادر مربیگری تا غول باواریا، همه حمایت میکنند
این روزنامه آلمانی فاش کرد که حتی پیش از برگزاری جلسات رسمی کلوپ با برند نوئندورف، رئیس فدراسیون، و نایبرئیس او هانس یوآخیم واتسکه (مدیرعامل سابق بوروسیا دورتموند و دوست صمیمی کلوپ)، گمانهزنیها درباره اعضای کادر فنی جدید آغاز شده است. در میان گزینههای مطرحشده، نام پپین لایندرز، دستیار وفادار و دیرینه کلوپ در لیورپول به چشم میخورد، در حالی که اضافه شدن پر مرتهساکر فعلاً در حد یک گزینه تحت بررسی است. کلوپ همچنین از حمایت تمامقد چهرههای با نفوذ فوتبال آلمان و به ویژه باشگاه بایرن مونیخ برخوردار است؛ باواریاییها رهبری و توانایی منحصربهفرد او را در زنده کردن دوباره شور و اشتیاق هواداران، یک نیاز حیاتی میدانند.
قمار بزرگ فدراسیون برای یورو ۲۰۲۸
بستهای که فدراسیون آلمان جلوی کلوپ گذاشته، حتی از فضای مانور وسیعی که یورگن کلینزمن در سال ۲۰۰۴ برای تحولاتش دریافت کرده بود، فراتر رفته است. با توجه به فشار خردکننده و بیسابقهای که روی این سازمان برای متقاعد کردن گزینه محبوبشان وجود دارد، در تاریخ تیم ملی آلمان هرگز هیچ مربیای در چنین موقعیت ممتازی برای تحمیل شروط خود وارد مذاکره نشده بود. اکنون چشمانداز روشن است؛ کلوپ با آزادی عمل ۱۰۰ درصدی، تیمی نوین خواهد ساخت تا آلمان را بار دیگر به عنوان یک مدعی هولناک روانه مسابقات یورو ۲۰۲۸ کند.