شبیخون آقای خاص به والدبباس
بازگشت حماسی مورینیو به رئال مادرید با طعم مأموریت ویژه
ژوزه مورینیو با حضور ناگهانی در کمپ والدیبباس و دیدار با کادر فنی خود از جمله سامی خدیرا، بازگشت خود به رئال مادرید را یک مأموریت بزرگ خواند.
به گزارش ایلنا، بالاخره همان اتفاقی که خیلیها منتظرش بودند، رقم خورد؛ تصویری که تماشاگران بیشماری انتظارش را میکشیدند. این نخستین روز از زندگی دوم و فصل جدید کتاب اوست. ژوزه مورینیو، در حالی که لوگوی درخشان رئال مادرید روی سینهاش نقش بسته بود، پا به کمپ والدبباس گذاشت.
بازگشت دوباره، آن هم درست پس از گذشت ۱۳ سال دوری. آمدن برای دوباره ایستادن، آغاز کردن از صفر و تبدیل شدن به همان ژوزه همیشگی. او روی مستطیل سبز قدم گذاشت، از تمام امکانات و بخشهای مختلف کمپ بازدید کرد و با کارکنان باشگاه به خوشوبش پرداخت. او هفتهها بود که جلسات خود با کادر فنیاش را به صورت آنلاین و از راه دور جلو میبرد، اما امروز بالاخره این دیدار به صورت حضوری محقق شد؛ اتفاقی که طبق مفاد قرارداد رسمی، حداقل تا سه سال آینده به طور مداوم تکرار خواهد شد تا یک عصر کاملاً جدید آغاز شود.
سرمربی پرتغالی در حالی که لباس ارغوانیرنگ و جدید این فصل را که حسابی در رسانهها سر و صدا به پا کرده به تن داشت، در زمین تمرینی قدم زد؛ آن هم تقریباً یک ماه پس از آنکه بازگشت او به طور رسمی اعلام شده بود (۱۱ ژوئن؛ و امروز دقیقاً ۳۰ روز از آن تاریخ میگذرد). او در مقابل دوربینهای تلویزیونی باشگاه، کاملاً استوار، پرانرژی و باانگیزه ظاهر شد و آن آرامش و پختگی خاصی را که با خود از لیسبون آورده بود، به نمایش گذاشت.
نخستین سخنان
آقای خاص پس از ورود، برای اولین بار صدای خود را بلند کرد و گفت: «کلمات اصلاً کافی نیستند... چون این کار برای من شبیه به یک مأموریت است. موضوع این نیست که نگران خودم باشم یا اینکه قرار است چقدر زیاد یا کم درآمد داشته باشم. من اینجا هستم تا به همه کمک کنم تا بهتر شوند؛ بازیکنان، کارکنان... تا یک فرهنگ کاری، مسئولیتپذیری، جاهطلبی و چیزی را ایجاد کنم که خودم به خوبی آن را میشناسم، یعنی مسئولیت و افتخار کار کردن برای رئال مادرید. من واقعاً عاشق این مفهوم هستم.»
او سپس یکی از قویترین و تکاندهندهترین جملات خود را به زبان آورد: «موضوع کار کردن در رئال مادرید نیست، بلکه عشقورزی به رئال است. و من با همین روحیه مأموریتمحور در اینجا حضور دارم.»
او در خصوص وضعیت تیمش و روند پیشرفت تمرینات پیشفصل ادامه داد: «ما داریم بسیار سخت تلاش میکنیم. اینطور نیست که من امروز به اینجا رسیده باشم و تازه همه چیز شروع شده باشد. ما از مدتها قبل با ساختار باشگاه در سطوح مختلف کار کردهایم. امروزه به لطف تکنولوژی میتوان کارهای زیادی را از راه دور انجام داد و امروز، عملاً مسئله آمدن و "به دست گرفتن کنترل" تمام کارهایی بود که انجام شده و کارهایی که هنوز باید انجام دهیم.» کاملاً واضح است که او هفتههاست در این پروژه غرق شده و نقش او در هر چهار خرید تا به اینجای کار کاملاً حیاتی و تعیینکننده بوده است.
کادر فنی جدید و منحصر به فرد
در این مسیر، کادر فنی همیشگی او از زمان حضورش در بنفیکا همراهیاش میکردند، اما با یک تفاوت کلیدی و بسیار مهم: سامی خدیرا قرار است نقش "آیتور کارانکا" را برای او بازی کند؛ یعنی همان دستیاری که تاریخچه درخشانی در این باشگاه دارد و ارتباط بسیار نزدیکی با بازیکنان برقرار خواهد کرد.
ژائو ترالهائو دست راست او خواهد بود (کسی که فصل گذشته در حالی که مورینیو محروم بود، در اتاق مطبوعات برنابئو صحبت کرد) و پدرو ماچادو، دست چپ او محسوب میشود. اینها دستیاران اصلی کادری هستند که یک آنالیزور (روبرتو مرلا)، یک مربی دروازهبانها (نونو سانتوس) و یک مربی بدنساز (آنتونیو دیاس) را نیز در خود جای داده است. با این حال، پینتوس همچنان در پست خود باقی خواهد ماند.
او در پایان صحبتهایش خاطرنشان کرد: «ما باید دو هفته آینده را با یک نگرش مثبت سپری کنیم، چرا که دوست دارم تمام بازیکنان را در اینجا در اختیار داشته باشم. اکنون زمان آن است که بچههایی را که با آنها کار خواهم کرد بشناسم و آنها هم این فرصت را داشته باشند که من را بشناسند. در طول پیشفصل، خیلیها از تیم کاستیا در اینجا خواهند بود و من هم دوست دارم در رشد این بخش مشارکت و کمک کنم. ما اینجا هستیم و برخی از قهرمانان جام جهانی نیز به زودی اضافه خواهند شد. با اعتماد به نفس فراوان، با حسی عمیق از عشق به این باشگاه، و... هالا مادرید و دیگر هیچ!»
بازگشت تدریجی
تابستان امسال نیز بازیکنان به صورت مرحله به مرحله و تدریجی به تمرینات تیم اضافه خواهند شد؛ به این صورت که بازیکنانی که در جام جهانی تا مراحل پایانی پیش رفتهاند، آخرین کسانی خواهند بود که به اردو میآیند. در حال حاضر، انتظار میرود که دوشنبه هفته آینده هشت بازیکن تیم اصلی به تمرینات بازگردند: لونین، ترنت، هویسن، آسنسیو، کارراس، کاماوینگا، ماستانتئونو و گونزالو.
این تعداد میتوانست یازده نفر باشد، اما سه بازیکن همچنان در حال ریکاوری از مصدومیتهای خود هستند: میلیتائو، مندی و رودریگو. بنابراین در هفتههای ابتدایی، حضور پررنگ بازیکنان تیم جوانان کاملاً به چشم خواهد آمد، اتفاقی که معمولاً در این مقطع طبیعی است.
اگرچه این تابستان تفاوت بسیار زیادی با سال گذشته خواهد داشت؛ چرا که ژابی آلونسو به دلیل برگزاری جام جهانی باشگاهها، تنها ۱۵ روز فرصت داشت تا اولین قدمهای خود را بردارد (که از ۴ اوت آغاز شد). اما امسال با توجه به اینکه هفته اول لالیگا نیز به تعویق خواهد افتاد، مورینیو شش هفته کامل را برای پیشفصل در اختیار خواهد داشت؛ یک زمان بسیار طولانی و مناسب برای شناخت کامل گروه، انتقال ایدههای تاکتیکی به بازیکنان و رساندن همه آنها به اوج آمادگی بدنی، تا همه چیز در بهترین شکل ممکن پیش برود. همان «مأموریتی» که او به وضوح و آشکارا از آن سخن میگوید.