مورینیو چطور باید از امباپه یک پادشاه بسازد؟

به گزارش ایلنا، برای عشق به رئال مادرید آمده‌ام، نه برای کار کردن در آن! ژوزه مورینیو با احساسی عمیق و خاص اظهار داشت که او به برنابئو نیامده تا صرفاً وظیفه‌ای را در این باشگاه انجام دهد، بلکه آمده است تا تمام وجودش را وقف نام بزرگ رئال مادرید کند.

این ادعای جنجالی و سنگین به وضوح از جاه‌طلبی بی‌حدومرز، یک پروژه طولانی‌مدت و اراده‌ای پولادین حکایت دارد؛ تصویری که او را بیشتر به عنوان یک مرد وفادار به باشگاه نشان می‌دهد تا یک چهره رسانه‌ای جنجالی که هر جا می‌رود، تمام نورافکن‌ها و توجهات را به خود جذب می‌کند. البته این جایگاه همواره با عشق کورکورانه هواداران و صد البته کینه‌توزی و دشمنی شدید رقیبان همراه بوده است.

این سرمربی پرتغالی استاد برانگیختن احساسات متضاد است و با قاطعیت می‌توان گفت او مربی‌ای است که با بیشترین حجم از خصومت و مخالفت‌ها از بیرون باشگاه و حتی از سوی بخش‌هایی از تماشاگران خودی مواجه است. در تاریخ فوتبال هرگز سابقه نداشته که این همه آدم، در کمین نشسته و آرزوی سقوط و شکست یک سرمربی را داشته باشند.

در میان تمام ماموریت‌های سنگینی که مورینیو باید برای این باشگاه به سرانجام برساند، یک وظیفه استراتژیک وجود دارد که شاید بعد از کسب جام‌های قهرمانی، مهم‌ترین اولویت او به شمار می‌رود: او باید کاری کند که کیلیان امباپه در رئال مادرید به همان جایگاهی برسد که در تیم ملی فرانسه دارد؛ یعنی یک بازیکن بی‌جانشین، مورد احترام، محبوب و تعیین‌کننده.

کیلیان به هر دلیلی، در این مدت نتوانسته خود را به عنوان آن ستاره خیره‌کننده‌ای که دو سال پیش در آن نقل‌وانتقال جنجالی وارد مادرید شد، تثبیت کند. در این مسیر، مورینیو نیازی ندارد که از این فوق‌ستاره فرانسوی یک رهبر بسازد، چرا که رهبر اصلی و واقعی تیم باید خود سرمربی باشد؛ کسی که باید به آن چهره کاریزماتیک و با نفوذ ویژه‌ای تبدیل شود که دیدیه دشان برای امباپه در تیم ملی فرانسه بازی می‌کرد.

قمار بزرگ ژوزه با زوج امباپه - وینی

آیا آقای خاص در این مسیر دشوار موفق خواهد شد؟ آیا او می‌تواند کاری کند که زوج مخوف امباپه و وینیسیوس جونیور در زمین با هم هماهنگ شوند، زبان یکدیگر را بفهمند، جام‌ها را درو کنند و در کنار هم خوشحال باشند؟ اگر او به این هدف برسد، مورینیو واقعاً به ثبات و آرامش بلندمدت باشگاه کمک کرده و ریسک بزرگ مدایران برای امضای قرارداد با خود را کاملاً توجیه کرده است؛ اما اگر در این راه شکست بخورد، روزهای طوفانی و هولناکی در انتظار رئال خواهد بود؛ روزهایی پر از انتقادهای بی‌رحمانه و ویرانگر که می‌تواند درِ خروجی باشگاه را به بیش از یک ستاره بزرگ نشان دهد. در نهایت، این شخصیت خاص و منحصربه‌فرد مورینیو است که تعیین می‌کند این مسیر، علاوه بر هیجان‌انگیز بودن، چقدر سخت و طاقت‌فرسا یا چقدر صاف و هموار خواهد بود.

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