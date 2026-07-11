کارخانه بازیکنسازی نروژ در دل یخ و سرما
راز چمنهای مصنوعی که هالند و اودگارد را به فوتبال جهان داد
شگفتیسازهای جام جهانی با تکیه بر فرمول خلاقانه چمنهای مصنوعی، تهدید آبوهوای خشن اسکاندیناوی را به یک فرصت طلایی برای پرورش نسل طلایی خود تبدیل کردند.
به گزارش ایلنا، اگر یک چیز در این جام جهانی و در هر تورنمنت بینالمللی دیگری واضح و مبرهن باشد، این است که هر کشوری ابزارها و روشهای کاری منحصر به فرد خود را دارد. همین موضوع مراحل حذفی را به تمرین و تحقیق واقعی تبدیل میکند؛ جایی که تیمها تلاش میکنند بفهمند رقیبشان چگونه کار میکند و نقشه راه آنها برای هر مسابقه چیست.
نروژ نیز اسرار خاص خود را برای افزایش حداکثری شانسهایش جهت تاریخسازی در این جام جهانی در سینه دارد. در این میان، چمن مصنوعی نقش بسیار کلیدی و حیاتی را در توسعه و پیشرفت فوتبال این کشور ایفا میکند.
میانگین دمای سالانه بین ۴- تا ۱۶ درجه سانتیگراد، دقیقاً همان شرایط آبوهوایی سختی است که مردم نروژ مجبور به تحمل آن هستند. در کشوری که نور خورشید به ندرت میتابد و سرمای شدیدی تقریباً در تمام نقاط آن حاکم است، نگهداری از چمن طبیعی در شرایط مطلوب کاملاً غیرممکن به نظر میرسد. دقیقاً به همین دلیل است که ۱۴ ورزشگاه از ۱۶ زمین مسابقات لیگ برتر نروژ را چمنهای مصنوعی تشکیل میدهند.
راز بقای وایکینگها در یخبندان
استعدادهای جوانی که در سرزمین وایکینگها متولد میشوند، از همان سنین کودکی به خوبی میدانند که رقابت کردن در چنین شرایط سختی چه معنایی دارد. این وضعیت به آنها اجازه میدهد تا مهارتهای فوتبالی خود را در زمینهایی پرورش دهند که کنترل توپ در آنها به شدت چالشبرانگیزتر و شوتزنی به سمت دروازه بسیار دشوارتر است.
چمن طبیعی به گونهای طراحی شده که فوتبالیستها بتوانند کارهای تکنیکی را بهتر و راحتتر انجام دهند. دقیقاً به همین علت است که نروژیها به طور مداوم در حال صادر کردن استعدادهای ناب به سراسر اروپا هستند، چرا که بازیکنان آنها یاد گرفتهاند در سختترین شرایط توپ را رام کنند و وقتی فرصت بازی روی چمنهای طبیعی و باکیفیت را پیدا میکنند، با آمادگی و توانایی بسیار بالاتری میدرخشند.