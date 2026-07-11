موزه گلهای لحظه آخری مرینو هرگز تعطیل نمیشود
میکل مرینو با گلزنی در دقیقه ۱۱۸، اسپانیا را به جمع چهار تیم برتر جام جهانی برد. این گل، ارزشمندترین قطعه مجموعه «موزه گلهای لحظه آخری» این هافبک شد و راه صعود لاروخا را هموار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، اسپانیا شب گذشته در دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به پیروزی رسید. مرینو در حالیکه بازی به وقت اضافه کشیده شده بود، با ضربهای دقیق توپ را به تور دروازه بلژیک کوبید و تیمش را به نیمهنهایی رساند. این گل، دومین گل لحظه آخری مرینو در تورنمنتهای بزرگ بود؛ پس از گل معروفش به پرتغال در مرحله گروهی.
مرینو که در دوران مربیگری لوئیس دلا فوئنته به ۱۲ گل ملی رسیده، حالا یکی از کلیدیترین بازیکنان اسپانیا به شمار میرود. او در این تورنمنت علاوه بر گل مقابل بلژیک، گل پیروزی مقابل پرتغال را هم زده بود. این درخشش در شرایطی رخ داد که اسپانیا در نیمه اول با مشکلات زیادی روبهرو بود، اما در وقت اضافه با روحیهای جنگنده به گل رسید.
مرینو پس از بازی با اشاره به اهمیت این گل گفت که مجموعه گلهای لحظه آخریاش حالا قطعهای بسیار ارزشمندتر پیدا کرده است. این گل نه تنها اسپانیا را به نیمهنهایی رساند، بلکه رکورد ۳۶ بازی بدون شکست (رسمی و دوستانه) تیم ملی را نیز حفظ کرد. اگر فقط بازیهای رسمی را در نظر بگیریم، این رکورد به ۳۷ بازی میرسد.
اسپانیا با این پیروزی، برای سومین بار در تاریخ خود به نیمهنهایی جام جهانی رسید. لاروخا پیش از این در سال ۱۹۵۰ به مقام چهارم و در سال ۲۰۱۰ به مقام قهرمانی رسیده بود. حالا مرینو و همتیمیهایش با انگیزهای بالا به دنبال تکرار افتخار ۲۰۱۰ هستند.