خبر خوب برای انگلیس: رایس، گئهی و جیمز به تمرینات بازگشتند

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار برابر نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با بازگشت سه بازیکن کلیدی خود به تمرینات، خیال توماس توخل را تا حد زیادی راحت کرد.

دکلان رایس که طی روزهای اخیر با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، مارک گئهی که از کشیدگی عضله همسترینگ رنج می‌برد و همچنین ریس جیمز که از زمان مصدومیت همسترینگ در دومین مسابقه مرحله گروهی برابر غنا به میدان نرفته بود، روز جمعه همراه سایر بازیکنان در بخشی از تمرینات تیم ملی انگلیس که برای رسانه‌ها قابل مشاهده بود، شرکت کردند.

تمرینات سه‌شیرها در مجموعه تمرینی اینتر میامی در فورت لادردیل برگزار شد و حضور هر سه بازیکن، نشانه‌ای مثبت برای کادر فنی انگلیس پیش از جدال با نروژ بود.

توماس توخل، سرمربی انگلیس، در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آخرین وضعیت بازیکنانش گفت: طبیعی است که این بهترین خبری بود که می‌توانستیم دریافت کنیم. همه بازیکنان در اختیار ما هستند و در تمرینات حضور داشتند؛ اتفاقی که قطعاً از آن خوشحال هستیم. به جز جارل کوانسا که محروم است، برای انتخاب ترکیب محدودیتی نداریم و این خبر بسیار خوبی برای ماست.

انگلیس بامداد یکشنبه در ورزشگاه هارد راک شهر میامی به مصاف نروژ خواهد رفت؛ دیداری که برنده آن راهی مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی می‌شود.

کوانسا نخستین جلسه از محرومیت دو مسابقه‌ای خود را در این دیدار سپری خواهد کرد. مدافع جوان انگلیس در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مکزیک با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد و از سوی فیفا با دو جلسه محرومیت روبه‌رو شد.

در تمرین روز جمعه، تنها غایب جردن هندرسون بود. هافبک باتجربه انگلیس پس از آسیب‌دیدگی از ناحیه دست، تحت عمل جراحی قرار گرفته و دیگر قادر به همراهی تیمش در ادامه جام جهانی نخواهد بود.

هندرسون این مصدومیت را هنگام جشن گرفتن پیروزی انگلیس برابر مکزیک در ورزشگاه آزتکا و پس از سقوط روی تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین از ناحیه دست چپ متحمل شد.

با این حال، فدراسیون فوتبال انگلیس اعلام کرده است که این هافبک باتجربه تا پایان مسابقات در کنار سایر بازیکنان باقی خواهد ماند تا از هم‌تیمی‌هایش حمایت کند.

دکلان رایس و مارک گئهی از مهره‌های ثابت توخل در جام جهانی بوده‌اند. رایس فقط در دیدار مرحله گروهی مقابل پاناما استراحت کرد و گئهی نیز فقط مسابقه نخست برابر کرواسی را از دست داد. ریس جیمز نیز در دو بازی ابتدایی انگلیس به میدان رفت اما سه مسابقه اخیر را به دلیل مصدومیت از دست داده بود.

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