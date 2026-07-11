اسکالونی: مخالفان موفقیت آرژانتین، انگیزه ما را برای پیروزی بیشتر میکنند
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی مقابل سوئیس، با رد شایعات مربوط به حمایتهای داوری از تیمش تأکید کرد که فشارها و مخالفتها تنها به عاملی برای تقویت اتحاد و روحیه جنگندگی بازیکنانش تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از جدال با سوئیس در کانزاس، درباره شایعات موجود پیرامون جو ضد آرژانتینی در مسابقات گفت: «از سال ۱۹۸۶ همیشه حرف از حمایت داوران از ما بوده و این موضوع تازگی ندارد. طبیعی است که خیلیها دوست ندارند آرژانتین قهرمان شود و شاید این جمعیت حتی بیشتر هم شده باشد، اما بازیکنان ما از این فضا به عنوان ابزاری برای شورش و انگیزه بیشتر استفاده میکنند. با وجود تکنولوژی VAR، دیگر صحبت از حمایت داوری معنایی ندارد و همه چیز بسیار دقیقتر از گذشته است.»
وضعیت فنی تیم و تقابل با سوئیس
اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب اصلی گفت: «احتمال دارد همان یازده نفر بازی قبل را به زمین بفرستم، چرا که با وجود دشواریهای مسابقه گذشته، عملکرد تیم را دوست داشتم. سوئیس حریف دستوپابستهای نیست؛ آنها تیمی فیزیکی، باسابقه و بسیار رقابتی هستند که حتی کلمبیا را هم پشت سر گذاشتهاند. ما برای آنها احترام ویژهای قائلیم.»
سرمربی آرژانتین در ادامه افزود: «تیم ما در شروع اردو با مشکلات متعددی روبهرو بود که شاید کسی تصورش را هم نمیکرد، اما امروز میتوانم بگویم که ورق برگشته و ما کاملاً آماده رقابت هستیم. من دوست دارم این نسل از ملیپوشان به عنوان تیمی در یادها بمانند که هرگز تسلیم نشدند؛ تیمی که با همان شور و اشتیاقِ کودکی در زمینهای خاکی بازی میکنند.»
تمجید از مسی و تحلیل سایر مدعیان
اسکالونی درباره آمادگی لیونل مسی نیز تصریح کرد: «لئو در بازیها به اندازه گذشته میدود؛ او فقط در زمینِ بازی بسیار تعیینکنندهتر شده است. آمادگی جسمانی او نتیجه تمرینات هوشمندانه است. او یک ماشین است؛ هر زمان که فرصتی برای ایجاد خطر حس کند، کار را تمام میکند. او تا هر زمان که خودش بخواهد، بهترین بازیکن جهان باقی خواهد ماند.»
وی همچنین با اشاره به تقابل اسپانیا و فرانسه اظهار داشت: «همانطور که لامین یامال گفت، آن دیدار یک فینال زودرس بود. اسپانیا تیم فوقالعادهای است که با وجود شرایط دشوار آبوهوایی و زمینهای خشک، هویت خود را حفظ کرده است. فرانسه هم نشان داد که در سطح بسیار بالایی قرار دارد.»
از میراث قهرمانی ۲۰۲۱ تا رکوردهای شخصی
سرمربی آرژانتین با مرور خاطرات قهرمانی کوپا آمریکا ۲۰۲۱ گفت: «آن قهرمانی نقطه عطفی برای ما بود؛ یک تسکین بزرگ برای بازیکنانی که بارها تلاش کرده بودند. آن دوره با توجه به شرایط پاندمی کرونا، از نظر احساسی باورنکردنی بود.»
اسکالونی در پایان درباره رکوردهای شخصیاش در کسب پیروزیهای جام جهانی گفت: «حتی شنیدن نامم در کنار اسطورهای مثل بیلاردو هم برایم معذبکننده است. این آمار فقط نشان میدهد که ما در مسیر درستی هستیم و پیشرفت کردهایم؛ حضور در این مرحله همچنان یک امتیاز بزرگ برای ماست.»