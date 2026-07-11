بررسی آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس: تارتار یک تیم جدید میسازد
پرسپولیس در پنجره نقلوانتقالات تابستانی، برخلاف فصلهای گذشته، خیلی زود وارد عمل شد و مدیران باشگاه با نظر مستقیم مهدی تارتار، جذب بازیکنان مورد نیاز را در اولویت قرار دادند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس با هدایت مهدی تارتار روزهای پرتحرکی را در بازار نقلوانتقالات سپری میکند. سرخپوشان تاکنون چهار خرید خود را قطعی کردهاند و همزمان مذاکرات برای جذب چند بازیکن دیگر ادامه دارد.
یکی از نخستین خریدهای پرسپولیس، مهدی تیکدری بود. وینگر فصل گذشته گلگهر سیرجان که سابقه همکاری با مهدی تارتار را دارد، با قراردادی دو ساله به جمع سرخپوشان اضافه شد. تارتار اعتقاد ویژهای به سبک بازی این بازیکن دارد و امیدوار است تیکدری با سرعت بالا، قدرت دریبلزنی و توانایی بازی در دو جناح، یکی از مهرههای ثابت پرسپولیس در فصل جدید باشد.
دومین خرید مهم سرخها، مجید عیدی از گلگهر سیرجان بود. این هافبک که توانایی بازی در چند پست را دارد، با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست. کادر فنی روی دوندگی، قدرت تخریب و انعطاف تاکتیکی عیدی حساب ویژهای باز کرده و او را یکی از بازیکنانی میداند که میتواند در طول فصل نقش مهمی در ترکیب تیم ایفا کند.
بدون تردید جنجالیترین خرید تابستانی پرسپولیس، ابوالفضل جلالی است. مدافع چپ فصل گذشته استقلال پس از پایان قراردادش با آبیپوشان، با قراردادی دو ساله راهی پرسپولیس شد؛ انتقالی که یکی از خبرسازترین جابهجاییهای نقلوانتقالات امسال بود. جلالی که سابقه حضور در تیم ملی را نیز دارد، قرار است مشکل چند فصل اخیر پرسپولیس در سمت چپ خط دفاعی را برطرف کند.
پرسپولیس در ادامه سیاست جوانگرایی خود، پوریا شهرآبادی را نیز از گلگهر سیرجان جذب کرد. این مهاجم جوان با قراردادی چهار ساله به جمع سرخپوشان پیوست تا باشگاه روی آینده او سرمایهگذاری کند. مدیران پرسپولیس معتقدند شهرآبادی یکی از استعدادهای آینده فوتبال ایران است و میتواند در کنار مهاجمان باتجربه، به تدریج جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کند.
با وجود این خریدها، فعالیت پرسپولیس در بازار هنوز به پایان نرسیده است. پیگیریها نشان میدهد مدیران باشگاه همچنان در حال مذاکره با چند گزینه داخلی هستند و تلاش میکنند پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات، حداقل دو یا سه بازیکن دیگر را نیز به خدمت بگیرند. دانیال ایری، پویا پورعلی و کسری طاهری از جمله بازیکنانی هستند که مذاکرات با آنها ادامه دارد و در صورت توافق نهایی، به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه خواهند شد.
در سوی مقابل، تغییرات پرسپولیس فقط به جذب بازیکن محدود نمیشود. بر اساس پیگیریها، امید عالیشاه، میلاد سرلک، مرتضی پورعلیگنجی و سروش رفیعی در برنامه فنی مهدی تارتار برای فصل آینده جایی ندارند. این چهار بازیکن در تمرینات اخیر سرخپوشان نیز حضور نداشتند و باشگاه به دنبال تعیین تکلیف وضعیت آنهاست. به نظر میرسد پروژه جوانسازی پرسپولیس با تصمیمات سخت تارتار وارد مرحله تازهای شده و در روزهای آینده نیز باید منتظر تحولات بیشتری در فهرست ورودیها و خروجیهای این تیم بود.